Yavaş: Ankara'da işlerini tehdit, şantaj ve rüşvetle halleden bir grup var

'Belediyeyi ranta kapattık' diyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Ankara'da bir grup var, işlerini hatırla, tehdit, şantaj, rüşvet, siyasi bağlantı gibi yollarla çözüyorlar" ifadesini kullandı. Yavaş, eski Belediye Başkanı Melih Gökçek döneminde FETÖ'ye para aktarılan 150 emsal artışı tespit ettiklerini açıkladı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş Fox TV’de İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtladı.

Eski CHP'li vekil Sinan Aygün'le yaşadığı 'rüşvet' polemiği hakkında açıkla yapan Yavaş, "Artık ranta, rüşvete bulaşmış bir belediye yok. Biz meclis üyelerine kadar bütün belediyeyi ranta kapattık. Aygün’ün saldırmasının gerekçesi bize geri adım attırmak. Asla geri adım atmayacağız" diye konuştu.

​Sözcü'nün aktardığı habere göre, Yavaş'ın açıklamaları şöyle:

- Sinan Aygün’le bir görüşmeniz oldu mu?

Kendisiyle bu davayla ilgili bir görüşmem olmadı. Kendisi daha önce benim ziyaretime geldi. Bu dava ile ilgili de Sinan Aygün benimle görüşmek istedi. Ben bu görüşmeyi kabul etmedim çünkü başıma gelecekleri biliyorum. Ankara’da bir grup var, işlerini hatırla, tehdit, şantaj, rüşvet, siyasi bağlantı gibi yollarla çözüyorlar. Aygün, meclis üyesi kardeşi aracılığıyla da benimle görüşmek istedi bunu da kabul etmedim. Hatta ‘ben meclis üyesiyim başkanla nasıl görüştürmezsiniz’ diye olay çıkardı.

- Belediye Meclis üyeleri ile Sinan Aygün arasındaki görüşmeden bilginiz var mıydı?

Hayır, görüşmeden kesinlikle haberim yoktu.

- Kılıçdaoğlu’nun size yönelik bir baskısı oldu mu?

Kemal Kılıçdaroğlu sadece bana Sinan Aygün’ün kendisine geldiğini ve şantaj yapar gibi dava açacağını söylediğini aktardı. Ben de kendisine Ankara halkının yararına olmayan bir iş yapıldığını, bu hukuksuzluğa onay veremeyeceğimi dile getirdim. Kendisi de ‘hukuk ne gerektiriyorsa onu yapın’ dedi.

FETÖ'nün en büyük gelir kaynağı, imar yoluyla emsal artışları. Emsal artışı, rantlara bakın arkasında firari FETÖ üyeleri vardır. Bu TOGO Kuleleri’nin olduğu bölgedeki Sinan Aygün’ün eski ortağının izleri var.

'Artık ranta, rüşvete bulaşmış bir belediye yok'

Artık ranta, rüşvete bulaşmış bir belediye yok. Biz meclis üyelerine kadar bütün belediyeyi ranta kapattık.

Sinan Aygün’ün bu şekilde saldırmasının gerekçesi ise, şantajla, tehditle bize geri adım attırmak. Asla geri adım atmayacağız. Bunu için kendini milletvekili yapan genel başkanı bile ortaya atabiliyor. Mesele siyasi olsun istiyor, arkasına siyasileri alıyor. Çünkü belediye meclisi üyelerini satın alamıyor. İkna edemiyor, tehditle geri attıramıyor.

Hem Sinan Aygün’ün hem Melih Gökçek’in hem de belediyenin avukatlığını yapan Mehmet Ali Alan’ı neden görevden almadınız?