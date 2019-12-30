Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Kocaman: Ekrem Yeter'in beraat kararına itiraz ettik

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç'ın damadı Ekrem Yeter'in FETÖ'den yargılandığı davada beraat almasına ilişkin, "Ekrem Yeter ile ilgili bizim açımızdan o dosya, dolu bir dosyaydı. Mahkeme beraat kararı verdi. Karara itiraz ettik ve bozulacağını düşünüyorum" dedi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Kocaman, Ankara'da 2019’da FETÖ'ye yönelik 77 ankesör soruşturmasında 754 şüphelinin itirafçı olduğunu açıkladı.

Başsavcılıkça 2019'da FETÖ'ye yönelik 6 bin 831 dava açıldığını söyleyen Kocaman, FETÖ ile mücadelede iyi bir noktaya gelindiğini belirterek, "Çok ciddi bir operasyonel güçlerinin kalmadığını düşünüyoruz" dedi.

'FETÖ her Türk vatandaşı ve devlet için tehdit'

Kocaman, "FETÖ ile mücadele hayati bir konu. Bu örgüt ortadan kaldırılmadığı sürece her Türk vatandaşı ve devlet için tehdit devam eder" ifadelerini kullandı.

"FETÖ ile mücadelede çok iyi noktaya geldiğimizi düşünüyoruz" diyen Kocaman, "Bu terör örgütü, o kadar sinsi ve istihbarat örgütü gibi çalışan bir örgüt olduğu için yüzde yüz temizlendiğini söyleyemeyiz. Çok güçlü, etkin bir operasyonel güçlerinin kalmadığını söyleyebiliriz" diye konuştu.

'Ekrem Yeter dosyası bizim açımızdan dolu bir dosyaydı'

Başsavcı Kocaman, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç'ın damadı Ekrem Yeter'in FETÖ'den yargılandığı davada beraat almasına ilişkin, "Ekrem Yeter ile ilgili bizim açımızdan o dosya, dolu bir dosyaydı. Mahkeme beraat kararı verdi. Karara itiraz ettik ve bozulacağını düşünüyorum" ifadesini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile eski CHP'li Sinan Aygün arasındaki 'rüşvet' tartışmasına ilişkin de konuşan Kocaman, şunları söyledi:

"Karşılıklı suç duyuruları var ve hepsiyle ilgili soruşturma açıldı. İlgili savcılar çalışmalarını yapıyor."

'Ukrayna'dan iade talebimiz var'

Kocaman, Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastiyle ilgili, "Ukrayna'dan bir iade talebimiz var. Nuri Gökhan Bozkır'ın önemli bir şahıs olduğunu düşünüyoruz. Ülkemize iade edilmesini çok isteriz ve bildiği konuların olduğunu biliyoruz. Gerekli müracaatlar yapıldı Ukrayna'nın cevabını bekliyoruz" dedi.