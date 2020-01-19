İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt: İnsanlar deşifre edilmediği için yardım yapılmıyor sanıyorlar

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'ücretsiz süt dağıtımı' sözünün tutulmadığına dair iddiasına yanıt verdi.

İmamoğlu, "Alışkın oldukları gibi, yardım yapılan insanların deşifre edildiğini görmedikleri için yapılmıyor sanıyorlar, ama biz veren elin alan eli görmediği yardımlaşma kültürünü yayıyoruz" dedi.

'Yoksulluğu asla afişe etmeyeceğiz'

Ankara'da Rahşan Ecevit'in cenazesine katılan İmamoğlu, törenin ardından gazetecilerin konuyla ilgili sorularını yanıtladı. İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı; "100 bine yakın çocuğumuza (süt yardımı) yapılıyor. Kamunun yardım elinin uzandığı hiçbir insanın reklam edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Bir şehirde insanlar yoksulsa, yardım ediliyorsa bu sadece kamu ve vatandaş arasında kalmalıdır, bu bizim hassasiyetimizdir. Görmek isterlerse Sayın Cumhurbaşkanı, benimle beraber İstanbul’da gideriz aileleri tek tek gezeriz. Mutlu da olurum kendisini misafir etmekten. O seçim döneminde kurulan çadırlarda kuyruk olan insanların gösterilmesini onun için ayıplamıştım. Bugün de biz tam tersini hassas bir şekilde yapıyoruz. Yoksulluğu asla afişe etmeyeceğiz.”

'Erdoğan'a yanlış bilgi veriliyor'

Erdoğan, dün Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı İlk Ray Kaynak Töreni'nde yaptığı konuşmada, İmamoğlu'nun hepsini bir bir yerine getirdiği sözlerine işaret ederek , şu ifadeleri kullanmıştı; “'Suyu ucuzlatacağız' dediler, ucuzlattılar mı? 'Otobüsteki ücretleri düşüreceğiz' dediler, düşürdüler mi? Ücretsiz süt vereceklerdi, nerede kaldı bu süt?”

Ulaşım ve su indirimi konusuna da değinen Ekrem İmamoğlu, “Biz sözlerimizin hepsini yaptık ve yapıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı’na yanlış bilgi veriliyor diyorum, inandıramıyorum. Evet, yanlış bilgilerle donatılıyor. Biz yaptıklarımızın hesabını veririz. Kolay. Onların listesi de var da ‘2040’a kadar su problemini çözdüm’ dediler. Niçin çözülmedi, bununla ilgili bir cevap verilmedi. Bunun gibi bir çok ek gösterge sözü verildi yapılmadı. Biz bunlara girmiyoruz. Biz işimizi yapıyoruz” dedi.

'İstanbul’a yanlış yaptırmayız'

İmamoğlu, Erdoğan'ın “İstanbul’daki projeler yerel yönetimlere bırakılamayacak kadar önemli” sözlerine de yanıt verdi.

“Tarih tekerrürden ibaret" diyen İmamoğlu şöyle devam etti, "Umarım, bir daha bu yanlış cümleleri kurmazlar. İstanbul’da 16 milyon insanın seçtiği bir belediye başkanı var. Lütfen bizi dinlesin. Biz ona yanlış yaptırmayız. En başta İstanbul’a yanlış yaptırmayız."