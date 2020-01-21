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    Erkan Baş

    TİP Başkanı: Patronlar Avrupai bir yaşam sürsün diye işçiler Afrikalıların yaşadığı koşullara mahkum edilmek isteniyor

    © AA / Binnur Ege Gürün
    Türkiye
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    Krizin işçileri vurduğunu, patronların ise kâr etmeyi sürdürdüğünü söyleyen Türkiye İşçi Partisi Başkanı Erkan Baş, "Araştırmalara göre en çok çalışan işçiler Türkiye'de. Toplam kârdan en az payı alan işçiler de Türkiye'de. Patronlar Avrupai bir yaşam sürsün diye işçiler yoksul Afrikalıların yaşadığı koşullara mahkum edilmek isteniyor" dedi.

    Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, metal sektörünün, ekonominin üçte birini oluşturduğunu, İstanbul Sanayi Odası rakamlarına göre 500 büyük sanayi kuruluşu içerisindeki en büyük 10 şirketin 9'unun metal sektöründe faaliyet gösterdiğini söyledi. 

    Metal patronlarının servetlerine servet katmaya devam ettiğini, işçilerin ise açlık, sefalet ve yoksulluk koşullarına mahkum bırakmak istediğini belirten Baş, şöyle konuştu:

    'Gerçek enflasyon ile TÜİK'in verdiği rakamlar arasındaki makas büyük ölçüde açıldı'

    "İşçi temsilcisi sendikalar ile patron temsilcileri arasında uzun süredir toplu sözleşme görüşmeleri devam ediyordu. Görüşmeler sonucunda uyuşmazlık tutanağı imzalandı. Sonuçta patron temsilcilerinin önerdiği yüzde 6.5 oranındaki komik zammın kabul edilmesi mümkün değil. Yapılan düzeltme ile yüzde 9'a çıktı ama önerilen zam oranı Türkiye'deki gerçekle en küçük paralellik taşımayan bir teklif olarak kabul ediliyor. Burada önemli gördüğümüz husus resmi enflasyon rakamının işçilere dayatılmak istenmesidir. İşçiler TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarına zaten itibar etmiyorlar. Gerçek enflasyon ile TÜİK'in verdiği rakamlar arasındaki makasın çok büyük ölçüde açıldığını söyleyebiliriz."

    'Toplam kârdan en az payı alan işçiler de Türkiye'de'

    Baş, iktidarın 'Kriz yok' dediğini ancak patronların 'kriz var' söylemini savunduğunu ifade ederek, üretim ve satışta düşüş olduğunu ama patronların kâr oranlarında en küçük bir azalma yaşanmadığını söyledi.

    © AP Photo / Mark Schiefelbein
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    Krizin işçileri vurduğunu, patronların ise kâr etmeyi sürdürdüğünü kaydeden Baş, şöyle devam etti:

    "İstanbul Sanayi Odası verilerine göre en büyük kârı elde eden 1000 firmanın 378'i metal sektöründe. Bu firmaların yüzde 92'si 2018 yılını kârla kapatmışlar. 2019 yılında da ciddi bir artış var ama işçiler ürettikleri değerden pay alamıyorlar. Yapılan araştırmalara göre en çok çalışan işçiler Türkiye'de. Toplam kârdan en az payı alan işçiler de Türkiye'de. En az rapor kullanan işçiler de Türkiye'de. Metal sektörünü özetleyecek olursak patronlar Avrupai bir yaşam sürsün diye işçiler yoksul Afrikalıların yaşadığı koşullara mahkum edilmek isteniyor."

    Etiketler:
    İstanbul Sanayi Odası (İSO), İstanbul Sanayi Odası, Türkiye İşçi Partisi (TİP), Erkan Baş, Enflasyon, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), TÜİK, Yoksulluk, Afrika, Avrupa, Türkiye
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