Ceren Özdemir'in katili için 'eksik inceleme' gerekçesiyle istinaf başvurusu

Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 20 Ocak'ta ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilen katil Özgür Arduç, duruşmada akıl sağlığının yerinde olmadığını ileri sürmüş ancak mahkeme, Arduç'un talebini reddetmişti.

'İlk derece mahkemesine gönderilmesini talep ederiz'

Özgür Arduç'un avukatı kararın bozulması için 23 Ocak'ta istinaf mahkemesine başvurdu. Akıl sağlığı ile ilgili yeniden inceleme yapılması talebi yer almayan istinaf dilekçesinde şöyle denildi:

Dosya kapsamı ve resen incelenecek nedenlerle, müvekkil sanık hakkında verilen karara ilişkin istinaf başvurusunda bulunduğumuzu beyan ederiz.

İstinaf başvurumuzun kabulüne, hükmün bozulmasına ve dosyanın yeniden incelenmek ve hükmolunmak üzere ilk derece mahkemesine gönderilmesini talep ederiz. Hükmün bozulması yerine, davanın Bölge Adliye Mahkemesi'nde yeniden görülmesine karar verilirse, ilk derece mahkemesinin hükmünün kaldırılmasını talep ederiz.

İstinaf incelemesi sonucunda yeniden hüküm verilerek müvekkilin beraatine, sayın mahkeme aksi kanaatte ise lehe olan hükümlerin uygulanmasına karar verilmesini talep ederiz.

İstinaf Mahkemesi, Arduç'un talebini kabul ederse, yargılama dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için yeniden Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilecek. Ancak mahkeme taleple ilgili ret kararı verirse Yargıtay'a temyiz başvurusu yapma hakkı da bulunuyor.

Ordu Barosu katılma talebi için istifnafa gitti

Öte yandan Ordu Barosu da istinaf başvurusu yaptı. Davaya katılma talebi reddedilen Ordu Barosu, Ceren Özdemir cinayeti davasında katılmalarına karar verilmesini istendi.

Oy birliğiyle akıl sağlığı yerinde raporu verilmişti

Özgür Arduç ile ilgili karar, Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Başhekimi’nin de aralarında olduğu 3 doktorun oy birliğiyle verilmişti.

Raporda, Arduç'un 3 Aralık tarihinde Ceren Özdemir'i, ‘Canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme’ suçuna karşı, TCK'nın ‘Akıl hastalığı nedeniyle, işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamayan veya bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneği önemli derecede azalmış olan kişiye ceza verilmez’ hükmünü düzenleyen 32/1 ve 32/2 maddelerinden istifade edemeyeceği bildirilmişti.

Arduç'a verilen raporda akıl sağlığıyla ilgili şu değerlendirme yapılmıştı:

“Yapılan psikiyatrik muayenesinde bilincinin açık, koopere (iletişim kurabilen), oryante (uyumlu), affekti otimik (duygu durum bozukluğu yok), düşünce içeriği normal, hezeyan, halüsinasyon tespit edilemediği, gerçeği değerlendirme, yargılama, soyutlama yeteneklerinin normal olduğu tespit edildi.”