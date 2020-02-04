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10:35 04 Şubat 2020
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    Türkiye'nin nüfusu 83 milyonu geçti

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    Türkiye'nin nüfusu, 2019'da bir önceki yıla göre 1 milyon 151 bin 115 kişi artarak 83 milyon 154 bin 997 kişiye ulaştı. İstanbul'un nüfusu, bir önceki yıla göre 451 bin 543 kişi artarak 15 milyon 519 bin 267 oldu.

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 1 milyon 151 bin 115 kişi artarak 83 milyon 154 bin 997 kişiye ulaştı.

    Erkek nüfus 41 milyon 721 bin 136 kişi olurken, kadın nüfus 41 milyon 433 bin 861 kişi oldu. Diğer bir ifadeyle toplam nüfusun yüzde 50.2'sini erkekler, yüzde 49.8'ini ise kadınlar oluşturdu.

    Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre Türkiye'de ikamet eden yabancı nüfus bir önceki yıla göre 320 bin 146 kişi artarak 1 milyon 531 bin 180 kişi oldu. Bu nüfusun yüzde 50.8'ini erkekler, yüzde 49.2'sini kadınlar oluşturdu.

    Yıllık nüfus artış hızı 2018 yılında binde 14.7 iken, 2019 yılında binde 13.9 oldu.

    İstanbul'un nüfusu 15 milyon 519 bin 267 kişi

    İstanbul'un nüfusu, bir önceki yıla göre 451 bin 543 kişi artarak 15 milyon 519 bin 267 kişiye ulaştı.

    Türkiye nüfusunun yüzde 18.66'sının ikamet ettiği İstanbul'u, 5 milyon 639 bin 76 kişi ile Ankara, 4 milyon 367 bin 251 kişi ile İzmir, 3 milyon 56 bin 120 kişi ile Bursa ve 2 milyon 511 bin 700 kişi ile Antalya izledi.

    Nüfusu en az olan il 84 bin 660 kişi ile Tunceli oldu

    Tunceli, 84 bin 660 kişi ile en az nüfusa sahip olan il oldu. Tunceli'yi, 84 bin 843 kişi ile Bayburt, 97 bin 319 kişi ile Ardahan, 142 bin 490 kişi ile Kilis ve 164 bin 521 kişi ile Gümüşhane takip etti.

    Türkiye nüfusunun ortanca yaşı 32.4'e yükseldi

    Türkiye'de 2018 yılında 32 olan ortanca yaş, 2019 yılında 32.4'e yükseldi. Cinsiyete göre incelendiğinde, ortanca yaşın erkeklerde 31.4'ten 31.7'ye, kadınlarda ise 32.7'den 33.1'e yükseldiği görüldü.

    Türkiye'de kilometrekareye 108 kişi düşerken İstanbul'da 2 bin 987 kişi düştü

    Nüfus yoğunluğu olarak tanımlanan 'bir kilometrekareye düşen kişi sayısı', Türkiye genelinde 2018 yılına göre 1 kişi artarak 108 kişiye yükseldi. İstanbul, kilometrekareye düşen 2 bin 987 kişi ile nüfus yoğunluğu en yüksek olan il oldu. İstanbul'dan sonra 541 kişi ile Kocaeli ve 364 kişi ile İzmir nüfus yoğunluğu en yüksek olan iller oldu.

    Diğer yandan nüfus yoğunluğu en az olan il ise bir önceki yılda olduğu gibi, kilometrekareye düşen 11 kişi ile Tunceli oldu. Tunceli'yi 20 kişi ile Ardahan ve Erzincan illeri izledi. Yüz ölçümü büyüklüğünde ilk sırada yer alan Konya'nın nüfus yoğunluğu 57, en küçük yüz ölçümüne sahip Yalova'nın nüfus yoğunluğu ise 320 olarak gerçekleşti.

    Etiketler:
    Gümüşhane, Kilis, Bursa, Ankara, Antalya, İstanbul, Tunceli, Adrese Dayalı Kayıt Sistemi, Yabancı, Erkek, Kadın, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), TÜİK, Nüfus, Türkiye
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