İran’daki koronavirüs ölümlerinden sonra Van’da tedbirler artırıldı

Van Valiliği, dün İran'da 2 kişinin yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybetmesi üzerine, kentte alınacak önlemleri belirledi. İran Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre ise 3 kişide daha virüs tespit edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İran'ın Kum kentinde Kovid-19 nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybetmesi sonrası İranlı turistlerin yoğun olarak geldiği Van'da alınacak tedbirlerin değerlendirilmesi için Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez başkanlığında toplantı gerçekleştirildi.

Termal kamera montajı

Virüse karşı alınacak tedbirlerin değerlendirildiği toplantıda, Türkiye-İran sınırındaki Saray ilçesinde bulunan Kapıköy Gümrük Kapısına termal kamera montajı yapılması, sağlık odası kurulması ve yabancılarla irtibat halinde olan personelin koruyucu maske ve ekipman kullanması ile virüs hakkında eğitimden geçirilmesi kararlaştırıldı.

Bilgilendirme eğitimi

Bu konuda hazırlanacak Türkçe, Farsça, İngilizce bilgilendirme afişlerinin Kapıköy Gümrük Kapısının çeşitli yerlerine asılmasına karar verilen toplantıda, Geri Gönderme Merkezi ön kabul birimine termal kamera kurulması ve personelin virüs hakkında eğitilmesi, sınır birliklerindeki personele de virüs hakkında bilgilendirme eğitimi verilmesinin önemine işaret edildi.

Ayrıca, İran'dan Türkiye'ye kara ve demir yolu ile giriş çıkışların sınırlandırılması konusunda da ilgili bakanlığın görüşünün alınması karara bağlandı.

Toplantıya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, İl Sağlık Müdürü Mahmut Sünnetçioğlu, Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Hayrettin Yıldırım, İl Göç İdaresi Müdürü Cuma Omurca, 6. Hudut Tugay Komutanlığı ve ilgili kurumlardan temsilciler katıldı.

İran'da vaka sayısı 5'e yükseldi

Öte yandan, İran Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada toplam vaka sayısının beşe yükseldiği belirtildi. Sağlık Bakanlığı SÖzcüsü Kianush Jahanpur, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Üç kişide daha koronavirüs tespit edildi. Virüsten etkilenen toplam kişi sayısı sayısı 5'e yükseldi" ifadelerini kullandı.

​Dün İran'da koronavirüs tespit edilen iki kişi hayatını kaybetmişti.

ابتلای دو نفر در #قم و یکنفر در اراک به #کووید_۱۹ تایید شد. تاکنون تعداد موارد قطعی ابتلا به #COVID_19 در ایران به پنج نفر رسیده است.



مورد مبتلا به #کروناویروس در شهر اراک از همکاران عزیز جامعه پزشکی است. — Kianush Jahanpur (@drjahanpur) February 20, 2020

İlk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilen Kovid-19'un kısa sürede diğer şehir ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü "acil durum" ilan etmişti. Çin'de Kovid-19 salgını nedeniyle can kaybı 2 bini aşarken, virüs bulaşan kişi sayısı da 74 bin 185'e çıkmıştı.