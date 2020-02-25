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17:33 25 Şubat 2020
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    Merkez üssü İran'ın Hoy kentinde sabah meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem, Van ve çevre illerde de hissedildi. Van'ın Başkale ilçesine bağlı Özpınar Mahallesi'nde deprem nedeniyle bazı evler yıkıldı.

    Van'ı ziyaret eden milletvekilleri: Hava şartları ağır, sıcak barınak ihtiyacı var

    © AA / Özkan Bilgin
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    İran merkezli depremin vurduğu Van'a çeşitli ziyaretlerde bulunan milletvekilleri, ağır hava şartlarının da etkisiyle sıcak barınak, battaniye ve giysi ihtiyacına dikkat çekti. Vekiller, depremin etkili olduğu köylerde evlerin yanı sıra ağılların neredeyse tamamının yıkıldığını ifade ederek hayvanlar için çadır ihtiyacına da vurgu yaptı.

    Merkez üssü İran'ın Kotur ilçesi olan 5.9 büyüklüğündeki deprem Van'ın Başkale ilçesine bağlı kırsal mahallelerde yıkıma yol açtı.

    Başkale ilçesinin Özpınar, Kaşkol, Güvendik ve Gelenler mahallelerinde etkili olan depremde 9 kişi hayatını kaybetti. Deprem sonrası Van'ı ziyaret eden, bölgede incelemelerde bulunan muhalefet partilerinin milletvekilleri izlenimlerini Sputnik'e anlattı.

    'Korunaklı konteynerler gerekiyor'

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla deprem bölgesinde incelemelerde bulunan heyette yer alan Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, "Depremin çok ciddi şekilde hasara yol açtığı dört köyle ilgili bir çalışma yaptık. Bu köylerden özellikle üçünde çok ciddi hasar var; evlerin birçoğu tamamen yıkılmış, geri kalanlar da ağır hasarlı. Bu evlerin hemen hemen hepsinde yeniden oturulabilme imkanı yok” dedi.

    Bölgede hava koşullarının çok zorlayıcı olduğuna dikkat çeken Bingöl, "Bu kış koşullarında çadırlarda yaşamak son derece güç, bu nedenle soğuğa karşı korunaklı olan konteynerler gerekiyor. Konteynerlerin bir an önce kurulması gerekiyor” ifadesini kullandı.

    'Hayvanlar soğuktan telef olabilir'

    CHP’li Bingöl, gözlemledikleri bir diğer önemli problemin ise geçim kaynağı hayvancılık olan bölgede ağılların neredeyse tamamının yıkılmış olması nedeniyle,  hayvan çadırı ihtiyacı olduğunu söyledi. Bingöl, şunları kaydetti:

    "Orada gözlemlediğimiz en büyük problem; hayvan çadırları. Evlerin ötesinde ağılların tamamına yakını yıkılmış, ayakta kalan bir tane ağıl yok. Dışarıda kalan hayvaların bu kış koşullarında gözümümüzün önünde adeta birkaç saat içinde telef olacağı manzaralarla karşılaştık. Oradaki insanların en büyük talebi hayvan çadırı ve onların ısınması da önemli. Hayata tutundukları tek şey hayvanları, orada yaşamaya zorlayan zaten yaptıkları mütevazı hayvancılık. Yaklaşık 3 bin civarında hayvan telef olmuş. Telef olan hayvanların tespit çalışmaları yapılıyor ama acil ihtiyaç, geriye kalan hayvanların telef olmasını önlemek için gerekli tedbirlerin alınması.”

    'Kalıcı tedbirler alınmalı'

    Depreme karşı kalıcı tedbirler alınmadıkça sıklıkla bu tür felaketlerle, can kayıplarıyla karşı karşıya kalınacağını kaydeden Bingöl, "Türkiye’de fay hatları belirlenmiş durumda. Fay hatlarındaki yerleşim yerlerindeki konutların mutlaka sağlam konutlara dönüştürülmesi gerekiyor. Üstelik kırsal bölgelerde tek katlı olduğu için çoğu ev, bunların sağlıklı konutlara kavuşturulması çok daha pratik ve ekonomik. Burada can kayıplarının çok daha fazla olmamasının birinci nedeni de evlerin tek katlı olması. Çok katlı yapılar olsaydı çok daha büyük can kayıpları ile karşı karşıya kalacaktık” dedi.

    'Hava şartları çok ağır'

    İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Salim Ensarioğlu başkanlığındaki İYİ Parti heyeti de Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altındaki yaralıları ziyaret etti.

    Heyette yer alan İYİ Parti Erzurum Milletvekili Naci Cinisli, hastanede ziyaret ettikleri vatandaşların depremin şokunu hala atlatamamış olduklarını ifade ederek, "Vatandaşlar depremin şokunu yaşıyor, psikolojik rehabilitasyona ihtiyaçları olduklarını gözlemledik” dedi.

    Van’ın geneli ve depremin etkiliği olduğu Başkale’deki hava şartlarına dikkat çeken Cinisli, "Başkale’de çadır, battaniye ihtiyacı fazlasıyla var. Hava şartları şu anda çok ağır. Evleri başlarına yıkılmış insanlar; sıcak bir barınak, ağırlıklı olarak battaniye ve giysi ihtiyaçları var. Birinci vazifemiz, vatandaşlarımızı zor şartlarda rahat ettirmek” diye konuştu.

    Etiketler:
    Naci Cinisli, Salim Ensarioğlu, İYİ Parti, Tekin Bingöl, CHP, Kemal Kılıçdaroğlu, Başkale, Köy, Battaniye, Barınak, Milletvekili, Deprem, Van, İran
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