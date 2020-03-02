Trump'ın Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey ile ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Craft Türkiye'de

Türkiye'ye gelen Kelly Craft, James Jeffrey ile beraberlerindeki heyeti Ankara'ya getiren uçak, saat 16.10'da Esenboğa Havalimanı'na indi.

Amerikalı yetkililer gazetecilerin sorularını yanıtlamadı ancak Craft, havalimanından ayrılmadan önce "Burada olmaktan mutluyum" dedi.

© AA / Metin Aktaş ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Kelly Craft

Türk yetkililerle Suriye konulu görüşmeler yapacak Amerikalı heyetin, Türkiye'de bulunduğu sürede Hatay'ı ziyaret etmesi ve ayrıca BM ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelmesi bekleniyor.

Türk yetkililerle de Ankara'da temaslarda bulunması planlanan heyetin görüşmelerinde Suriye'deki durumun ele alınması öngörülüyor.