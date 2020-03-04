Çorlu tren kazasında yakınlarını kaybeden aileler ve avukatları hakim karşısında

Çorlu'da 8 Temmuz 2018 tarihinde 25 kişinin yaşamını yitirdiği tren kazasında yakınlarını kaybedenlerin ve yaralananların 12 Haziran 2019’da Anayasa Mahkemesi (AYM) önünde tutmak istediği 'Adalet Nöbeti'ne polis müdahale etti.

Gazete Duvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre, duruşmaya çok sayıda avukat ve milletvekili destek verdi. Bazı milletvekilleri küçük kapasiteli duruşma salonunda davanın görülmesine tepki gösterdi.

Avukatlardan duruşma salonu talebi

Çorlu aileleri avukatları duruşma salonun küçüklüğüne ilişkin mahkeme başkanına, "Birçok insan duruşmaya geldi. Bu kadar müşteki sayısının çok olduğu kamuoyunca bilindiği duruşma burada yapılamaz. Biz burada kimin sanık kimin müşteki olduğunu bilmiyoruz. Bu geçiştirilecek bir dava değil. Neden Ankara polisi terör uyguladı, bunların tartışılması lazım. Bu koşullarda duruşma yapılamaz. Duruşmanın daha büyük bir salonda yapılmasını talep ediyoruz” dedi.

🔴Çorlu tren katliamında yakınlarını kaybeden ailelerin ve avukatların yargılandığı dava 13 Nisan'a ertelendi



⚖Davada avukatların talebi üzerine büyük salon tahsisi için adalet komisyonuna yazı yazılmasına karar verildi. #CorluTrenKatliamı#dokuz8/@tokatesraa pic.twitter.com/hwHA5J6fjt — dokuz8HABER (@dokuz8haber) March 4, 2020

​Avukatlar duruşmanın başka bir gün daha büyük salonda yapılmasını talep etti.

'Çocuklarımız öldü, sanık değiliz'

Duruşma salonunda isimlerin yazılması sırasında ise Çorlu avukatlarından Mürsel Ünder, mahkemeye katılanların isimlerini söyledi.

Bu sırada mahkeme başkanı, "Sen mahkemeye müdahale edemezsin. Sen sanıksın" diyerek, tepki gösterdi. Ünder’in, "Bana yer gösterin de oturayım” sözlerinin ardından mahkeme başkanıyla tartışma sürdü.

Bu sırada kazada çocuğunu kaybeden ve sanık olan Hüseyin Şahin, “Bizim çocuklarımız öldü biz sanık değiliz” diye seslendi.

Mahkeme heyeti, fiziki durumun yetersizliğine ilişkin Adli Yargı İnceleme Komisyonu’na yazı yazılmasına karar verdi. Mahkeme, duruşma salonun fiziki durumunun yetersizliği ve müdafi sayısının fazlalığı gerekçeleriyle davanın Ankara Adliyesi Ağır Ceza Mahkeme salonlarında görülmesini talep etti.

Mahkeme duruşmanın 13 Nisan 2020 tarihinde yapılmasını talep ederek duruşmayı erteledi.

Kimler yargılanıyor?

Ankara Adliyesi’nde görülen davada, kazada 9 yaşındaki oğlu Oğuz Arda’yı kaybeden Mısra Öz Sel, anne ve babasını kaybeden İsmail Kartal, çocuğunu kaybeden Hüseyin Şahin, davanın avukatları Gökmen Yeşil, Mürsel Ünder, Selvi Yüzbaşıoğlu Saltan ve nöbete destek veren Burak Arı yargılanıyor.