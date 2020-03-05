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17:42 05 Mart 2020
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    Soylu: 1000 özel harekat polisini Meriç sınırına getiriyoruz

    © AA / Gökhan Balcı
    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
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    Türkiye-Yunanistan sınırında incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bölgeye 1000 özel harekat polisi sevk edileceğini açıkladı. Soylu, "1000 özel harekat polisini Meriç'in tüm sınır sistemine getiriyoruz, tam donanımlı, geri itmeleri engellemek amacıyla" dedi.

    Bugün Türkiye-Yunanistan sınırında havadan incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Soylu, ardından Edirne Valiliği'ni ziyaret etti. 

    Valilik binasında sığınmacı hareketliği hakkında brifing alan Soylu, daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

    ​Soylu, Yunanistan'ın geçen yıl 7 bin 300, bir önceki yıl 7 bin 600 FETÖ'cüyü seve seve aldığını söyledi.

    Bunun sadece Yunanistan'ın değil Avrupa'nın ortak kararı olduğunu anlatan Soylu, "Bu çok net ve açıktır. Buna en ufak bir ses çıkarmayanlar bugün tüm insani hakkıyla burada sığınma talep edenlere insani kuralların tamamen dışında davranmaktadırlar. Ne demektir? Sen çiftçilere av tüfeği vereceksin, masum insanların üzerine av tüfeğiyle beraber saldıracaksın" dedi.

    'Türk Silahlı Kuvvetlerimizle de konuştuk, gerekli tedbirleri de aldık'

    Yunan medyası, makamları ve bakanlarının yalan üzerine yalan konuştuklarını belirten Bakan Soylu, şunları kaydetti:

    "Biz niye karşı tarafa gaz sıkalım. Biz insanların geçmesi için, eğer geçmek istiyorlarsa, buyurun geçin. 'Biz engellemiyoruz' diyoruz. Türkiye niye Yunan tarafına gaz sıksın. Gaz sıkan Yunan tarafıdır, bizim karakollarımıza gaz sıkıyorlar. Biz de buna mukabele ediyoruz. Şu andan itibaren, sabah itibarıyla Türk Silahlı Kuvvetlerimizle de konuştuk, gerekli tedbirleri de aldık, bin özel harekat polisini, Meriç'in tüm sınır sistemine getiriyoruz, tam donanımlı, geri itmeleri engellemek amacıyla. Tekrar söylüyorum; geri itmeleri engellemek amacıyla tam donanımlı bin özel harekat polisini sabah itibarıyla intikal ettirdik ve zodyak botlarıyla beraber artık orada insanlara kötü muamele edenlere fırsat tanınmayacak. Onların uluslararası kural ihlali çerçevesinde gerçekleşen birtakım girişimlerini engelleyebilecek seviyede kendi sınırlarımızı bu vesileyle bir geri itmeden kurtarabilecek seviyede gerekli tedbirlerimizi aldığımızı ifade etmek istiyorum."

    'Frontex bir kolluk kuvveti olarak çalışıyor'

    Bakan Soylu, Avrupa'nın şımarık bir tavır içerisinde olduğunu ve Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı'nı da (Frontex) şikayet ettiğini söyledi. 

    Frontex'in konuyla ilgili tespitleri ortaya koyması ve değerlendirmeleri gerçekleştirmesi gerektiğinin altını çizen Soylu, şöyle konuştu:  

    "Fakat Frontex bir kolluk kuvveti olarak çalışıyor. Frontex hepimizin ortak bulunduğu bir teşkilattır. Hepimizin ortak nitelendirdiği ve görevini yapması gereken bir teşkilattır. Ama 164 insanı şu an da yaraladılar, birçok insanın sığınma hakkını ortadan kaldırıp Türkiye'ye itmeye çalıştılar tekrar. Yani buradan geçen insanların oradan yakalanıp bir kısmını, şu ana kadar olan rakamı da söyleyeyim, 4 bin 900'ünü Türkiye'ye yeniden itmeye çalıştılar. En büyük ihlallerden bir tanesi budur. Bu ihlale ne Frontex ses çıkarmaktadır, bu ihlale ne Avrupa Birliği ses çıkarmaktadır. Yani sığınma hakkını ortadan kaldıran bu ihlale bu insan hakları ihlaline, uluslararası göç kurallarına aykırı olan bu ihlale hiç kimse ses çıkarmamaktadır." 

    Etiketler:
    Frontex, FETÖ, Özel harekat polisi, müdahale, gaz bombası, Avrupa, Göç, Sığınmacı, Mülteci, Göçmen, İçişleri Bakanlığı, Süleyman Soylu, Türkiye, Meriç Nehri, Yunanistan, Edirne
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