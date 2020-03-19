AK Parti'den belediye başkanlarına koronavirüs tedbirleri genelgesi

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, partisinin belediye başkanlarına koronavirüs salgınıyla mücadele sürecinde alınması gereken tedbirlerle ilgili genelge gönderdi.

AK Parti'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Mehmet Özhaseki tarafından AK Partili belediye başkanlarına genelge gönderildi.

Genelgede, tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında gerekli dikkatin gösterilmesi ve bu konuda belediyelerin topluma rehberlik etmeleri gerektiği belirtildi.

İnsanlara yakın temas ortamı oluşturan organizasyonların iptal edilmesi istenen genelgede, şu hususlar yer aldı:

'Toplumsal infial oluşturacak söylemlerden uzak durulmalı'