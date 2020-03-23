65 yaş üstü vatandaşlar minibüse de binemeyecek

İstanbul'da hatlı minibüs şoförleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların evlerinde kalması için ilginç bir adım attı. Minibüs şoförleri, sokağa çıkma yasağının ardından 65 yaş üstü vatandaşları minibüslerine almamaya başladı.

İçişleri Bakanlığı'nın 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olanlara yönelik sokağa çıkma kısıtlamasının ardından koronavirüse karşı alınan tedbirler günden güne artıyor.

İstanbul'daki minibüs şoförleri de 65 yaş üstü vatandaşları araçlarına almamaya başladı.

Karar kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlar, Pendik'te ve Pendik-Kadıköy hattında çalışan minibüslere binemedi.

İHA'ya konuşan bir minibüs şoförü, "Devletimizin aldığı karara bağlı olarak 65 yaş üstü yolcuları almıyoruz. Evlerine dönmeleri konusunda uyarıyoruz. Hijyen olarak da zaten müsait değil, virüs var. Devletimizin aldığı kararı olumlu buluyorum” dedi.

Başka bir minibüs şoförü de, "65 yaş üstü yolcuları almıyoruz. Gereken uyarıyı da yapıyoruz, polisi arıyoruz. Çıkmamalarını tavsiye ediyoruz. İnşallah çıkmayacaklar” diye konuştu.