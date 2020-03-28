CHP'den koronavirüs raporu: Türkiye'de vaka sayısı 1 milyona ulaşabilir, savaş ihtimali artar

Kılıçdaroğlu’nun liderlere gönderdiği mektuba eklediği salgın raporunda 'iyimser', 'olası', 'kötümser' ve 'felaket' olarak tanımlanan dört ayrı senaryoya yer verildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, siyasi parti liderlerine gönderdiği 196 sayfalık Koronavirüs Raporu’nda, salgının ulaşabileceği boyutlara ilişkin dört senaryo yer aldı. ‘Felaket’ olarak tanımlanan senaryoda, Türkiye’deki vaka sayısının bir milyona ulaşabileceği ileri sürülerek, "Uluslararası ilişkiler kesilir ve savaş ihtimali artar" değerlendirmesi yapıldı.

CHP’nin hazırladığı Koronavirüs Raporu’nda salgınla ilgili ‘iyimser’, ‘olası’, ‘kötümser’ ve ‘felaket’ olarak tanımlanan dört ayrı senaryoya yer verildi. ‘İyimser’ senaryoda, “aşı veya ilacın bulunup pandemi halinin ortadan kalkacağı” bunun için “seyahatlerin ve sosyal etkinliklerin kısıtlandırılmasının, evde kalmanın özendirilmesinin gerektiği” belirtildi.

Bölgesel karantina

'Olası' senaryoda 'vaka sayısının 1000-10 bin arasına ulaşacağı, pandeminin devam edeceği, günlük ortama artış hızının yavaşlayacağı' değerlendirilirken, bunu sağlamak için 'bölgesel karantina' gerektiği belirtildi.

'Pandeminin artış hızının azalmayacağı, uluslararası ilişkilerin kesileceği' savunulan 'kötümser' senaryoda ise 'birden fazla bölgede karantina' uygulamasının şart olduğu vurgulandı. Raporda yer alan ‘felaket’ senaryosunda ise vaka sayısının 1 milyona ulaşabileceği değerlendirilirken, "Pandemi devam eder, artış hızı artar, uluslararası ilişkiler kesilir, savaş ihtimali artar" denildi.

Ekonomik etkiler

Raporda salgının ekonomiye etkileri de yer aldı. 'Olası' senaryoya göre; bir doların 8 TL’ye kadar yükselebileceği; ekonomik büyümenin -5 seviyelerinde gerçekleşeceği belirtildi. “Sabit kur rejimine geçiş ve sermaye kontrollerinin” başlayacağı savunulan “kötümser” senaryoda, 'bankacılık sisteminin işlevsiz, piyasa faiz oranının anlamsız' olacağı ileri sürüldü.

'Felaket' senaryosunda ise ekonominin 30 puana kadar küçülebileceği ve bir 'bankacılık krizinin gerçekleşeceği' savunuldu. ‘Olası’ senaryoda 1.5 ila 2.7 milyon, ‘kötümser’ senaryoda 3.9 ila 6 milyon, ‘felaket’ halinde ise 7 ila 11 milyon çalışanın işsiz kalabileceği, enflasyonun 60 puana kadar artabileceği öngörüldü.