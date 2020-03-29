TFF Başkanı Özdemir hakkında suç duyurusu

Kayserili avukat Seyit Halil Yüzgeç, TFF Başkanı Nihat Özdemir hakkında suç duyurusunda bulundu.

İHA'nın haberine göre avukat Yüzgeç, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in uyarmasına rağmen TFF Başkanı Özdemir'in ligleri ertelemediğini belirterek şunları söyledi:

Yüzgeç, "Zira sağlık bakanımızın, hükümetimizin yapmış olduğu çalışmalar çok nitelikli, korumaya dönük çalışmalara aykırı olacak şekilde ve Fatih Terim’in basın önünde kendisini uyarmasına rağmen bir, bir buçuk hafta maçları oynatmaya devam etmiştir. Çok sayıda oyuncuyu ölüm riski altına atmıştır. Bildiğiniz gibi Fatih Terim, Abdurrahim Albayrak gibi önemli isimler hastalanmıştır ve şu anda karantina altındadır. Bu henüz bizim bildiğimiz serüvende meşhur, bildiğimiz isimler üzerinden yapılan değerlendirme. Fatih Terim’in de açıklamalarında ‘Bal ligindeki çocuklarımız ne olacak’ dediği gibi alttaki liglerde birçok insan hayati tehlikeye atılmıştır. Bununla ilgili olarak 1’den çok insanı taksirle yaralamaya sebebiyet verme yüzünden Futbol Federasyonu başkanı Nihat Özdemir hakkında suç duyurusunda bulunduk. Gereğinin yapılacağını adli mercilerce beklemekteyiz" diye konuştu.