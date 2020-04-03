Gaziantep Belediye Başkanı Şahin: 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı fikri Yavaş'a aitti, aynı gün kararı çıkarttık

AK Partili Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, koronavirüs önlemleri kapsamında getirilen 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma yasağı fikrinin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan geldiğini açıkladı. Şahin, "Ben de hemen İçişleri Bakanımız ile konuştum. Aynı gün kararı çıkarttık" dedi.

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma yasağının getirilmesi fikrinin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a ait olduğunu söyledi.

Yavaş'la belediye başkanları arasında oluşturulan ortak Whatsapp grubu aracılığıyla görüştüklerini belirten Şahin, "Sayın Mansur Yavaş 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma yasağı fikrini yazdı. Ben de hemen İçişleri Bakanımız ile konuştum. Aynı gün kararı çıkarttık" diye konuştu.

Sözcü gazetesinden Nevşin Mengü'nün sorularını yanıtlayan Şahin, İçişleri Bakanlığı tarafından belediyelere getirilen 'bağış toplama yasağını' değerlendirdi.

'Yardımlaşmada mükerrerliği önlememiz lazım'

Söz konusu kararı, "Yardımlaşmada mükerrerliği önlememiz lazım. Bakanlığın bir sistemi var. Kampanya tek sistem üzerinden yürümezse yardımı tabana yaymak ve ihtiyaç sahibine ulaşmak mümkün olamaz. Çift başlılık olmamalı" sözleriyle savunan Şahin, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin sanıldığı gibi bir yardım kampanyası yürütmediğini, Gaziantep Valiliği’nin öncülük ettiği kampanyaya destek olduklarını söyledi.

Şahin, "Bizim kampanyamızın Ankara ve İstanbul'la olan farkı şu; Gaziantep Valiliği ayrı bir yardımlaşma sistemi kurmadı. Valilik, sosyal yardımlaşma sistemi üzerinden yürütüyor. İki ayrı hesap iki ayrı seferberlik yok" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na isim vermeden eleştirilerde bulunan Şahin, "Aktif olmak sürekli ulusal basına çıkıp konuşmak değil. Görevini bilmek ve gereğini yapmaktır. Derdimizi biz bakanlarla konuşuyoruz ve çözüm yolu arıyoruz. CHP'li belediyelerle de çok uyumlu çalışıyoruz" diye konuştu.

'İktidar partisi mensubu olmanın avantajı elbette var'

Şahin, Mengü'nün 'Sizin avantajınız da var, iktidar partisi mensubusunuz' yorumuna, "Eyvallah elbette var. Ben yok diyemem ancak ben partilerine bakmadan tüm belediyelerimizle yardımlaşıyoruz” diye yanıt verdi.

Koronavirüs salgınının küresel insani bir sorun olduğunu hatırlatan Şahin, "Biz bir insanın bile canına zarar gelmesin noktasındayız. Partiler üstü bir bakış açısı ortaya koymamız gerekiyor. Ben Fatma Şahin olarak öne çıkayım demiyorum. Ben 2 milyon (Gaziantep halkı) bize emanet yaklaşımını ortaya koyuyorum” ifadelerini kulllandı.

'Suriyeli doktorlar görev başında'

Gaziantep nüfusunun dörtte birinin mülteci olduğunu hatırlatan Şahin, "Şehrin tüm girişlerine ateş ölçer aldık. Ateşi fazla çıkanı kente almıyoruz. 112 ile irtibatlandırıp kente girmelerini engelliyoruz. Suriyeli doktorlar gönüllü oldular. Şehrin girişinde görev yapan 10 yerde 100'ün üzerinde sağlık çalışanı görev yapıyor” diye konuştu.