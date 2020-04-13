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18:12 13 Nisan 2020
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    AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na 'sahra hastanesi' yanıtı: Böyle bir hastane yok

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    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Adana Büyükşehir Belediyesi 1000 yataklı sahra hastanesi yaptı" açıklamasına yanıt veren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Böyle bir hastane yok. Hastane denilen yer fuar alanında perdelerle bölmeler yapılmış bir yer" dedi.

    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Adana Büyükşehir Belediyesi 1000 yataklı sahra hastanesi yaptı" açıklamasına yanıt verdi.

    Çelik, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Sayın Kılıçdaroğlu 'Adana Büyükşehir Belediyesi'nin 1000 yataklı sahra hastanesi yaptığını, Cumhurbaşkanlığı'nın bunu yapamadığını' iddia ediyor. Böyle bir hastane yok. Hastane denilen yer fuar alanında perdelerle bölmeler yapılmış bir yer" ifadesini kullandı.

    Görüntü de paylaşan Çelik, Kılıçdaroğlu'nun hastane olarak nitelediği yerin fuar alanında perdelerle bölmeler yapılmış bir yer olduğunu belirterek şunları söyledi:

    "Olmayan hastaneyi varmış gibi gösterip üstüne sözde siyasi iddia inşa etmek yakışıksız bir durumdur. Salgına karşı ulusal mücadele verdiğimiz bugünlerde asgari siyasi sorumluluk beklemek hakkımızdır."

    'Vatandaşlarımızı aldatmaya çalışmak bir siyasi parti için en kötü sicildir'

    ​"Bu salgın günlerinde olmayan hastaneyi var gibi göstererek siyaset yapmak affedilmez bir sorumsuzluktur" diyen Çelik, şöyle devam etti:

    "Adanamızda koronavirüsle mücadelede 1. basamak aile hekimlikleri başta olmak üzere tüm 1. basamak sağlık tesisleri, 16’sı kamu hastanesi, 16’sı özel hastane ve 2’si üniversite hastanesi olmak üzere toplam 34 yataklı tedavi kurumumuzda 25.335 sağlık personelle hizmet veriliyor. Adana geneli hastanelerimizde 1.412’si yoğun bakım yatağı olmak üzere 7.197 yatak mevcut olup servislerimizde doluluk oranı yüzde 10, yoğun bakımlarımızdaki doluluk oranı ise yüzde 13’tür. Aynı zamanda hastanelerimizde normal hastalarımız için de hizmet kesintisiz şekilde devam etmektedir.

    Başta sağlık çalışanları olmak üzere tüm görevlilerin üstün bir fedakarlıkla vatandaşlarımıza hizmet verdiği bir dönemde, olmayan bir hastaneyi varmış gibi göstermek tüm bu emek sahiplerine haksızlıktır. Birazcık siyasi ciddiyet, birazcık siyasi sorumluluk görmek istiyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu’nun ele aldığı konulara siyasi ciddiyet ve sorumlulukla yaklaşması gerekir. Her zaman olduğu gibi olmayan hizmetleri var gibi göstermişler. Her zaman olduğu gibi Cumhurbaşkanlığı makamını olmayan şeyler üzerinden eleştirmeye çalışmışlar. Vatandaşlarımızı aldatmaya çalışmak bir siyasi parti için en kötü sicildir. Bu sicilin sürekli kabarmasından rahatsızlık duymaları gerekir. Bu salgın günlerinde olmayan hastaneyi var gibi göstererek siyaset yapmak affedilmez bir sorumsuzluktur."

    Adana Valiliği: Söz konusu yer hastane açısından uygun şartları taşımıyor

    Öte yandan Adana Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada da bazı basın yayın organlarında Adana Büyükşehir Belediyesi'nin kente 1000 yataklı sahra hastanesi yaptığı yönünde haberler yer aldığı hatırlatıldı.

    ​Adana'da, yeni tip koronavirüs vakalarıyla mücadelede tüm 1. basamak sağlık tesisleri, 16'sı kamu, 16'sı özel ve ikisi üniversite hastanesi olmak üzere 34 yataklı tedavi kurumunda, 25 bin 335 sağlık personeliyle hizmet verildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

    "İl geneli hastanelerimizde 1412'si yoğun bakım yatağı olmak üzere 7 bin 197 yatak mevcut olup servislerimizde doluluk oranı yüzde 10, yoğun bakımlarımızdaki doluluk oranı ise yüzde 13'tür. Aynı zamanda hastanelerimizde normal hastalarımız için de hizmet kesintisiz şekilde devam etmektedir. Sağlık hizmeti sunumu açısından ilimizin herhangi bir ek yataklı veya yataksız tedavi hizmetine ihtiyacı bulunmamaktadır. Ayrıca, anılan yerin fuar alanı olduğu, bu alanda 1000 yataklı bir hastanenin bulunmadığı ve olması gereken araç, gereç ve tıbbi donanımların bulunmaması sebebiyle söz konusu yerin hastane veya sağlık hizmetleri açısından uygun şartları hiçbir şekilde taşımadığı değerlendirilmiştir."

    Gazeteci Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtlayan CHP lideri Kılıçdaroğlu, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın 1000 yataklı sahra hastanesi yaptığı belirterek, "Bir belediye başkanının yaptığını Türkiye Cumhurbaşkanlığı yapamıyor, yüzlerine gözlerine bulaştırdılar. Faturayı garip, gureba ödüyor" demişti.

    Etiketler:
    Adana Büyükşehir Belediyesi, Zeydan Karalar, Fuar, Twitter, Hastane, Salgın, pandemi, Koronavirüs, Sahra hastanesi, Adana Valiliği, Ömer Çelik, Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti, CHP
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