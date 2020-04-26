Hablemitoğlu suikastının faili Bozkır'ın ev hapsi kaldırıldı

Ankara Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının kilit ismi olan ve Ukrayna'dan iadesi istenen eski Özel Kuvvetler subayı Nuri Gökhan Bozkır'ın ev hapsi kararının kaldırıldığı bildirildi.

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre, Hablemitoğlu suikastıyla ilgili geçen yıl Ukrayna'da yakalanan ve Türkiye'ye iadesi istenen eski yüzbaşı Bozkır'ın ev hapsi kaldırıldı.

Bozkır'ın Kiev'i terk etmemesine hükmedilirken, siyasi sığınma talebiyle ilgili değerlendirmenin ise sürdüğü öğrenildi. Sığınma talebi konusunda karar verilmediği için Türkiye’nin Bozkır’ın iade edilmesi talebi de askıda kaldı.

Evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitiren Hablemitoğlu suikastının faili olduğu gerekçesiyle hakkında kırmızı bülten çıkarılan Bozkır, Temmuz 2019’da Ukrayna’da yakalanmıştı. Ukrayna yetkili mahkemesi, Bozkır hakkında geçici tedbir uygulayarak ev hapsi kararı vermişti.

Ukrayna yasalarına göre, bir şüpheli hakkında verilebilen ev hapsi kararının en fazla 6 ay sürebilecek olması nedeniyle, mahkeme ev hapsi kararını son kez 18 Nisan tarihine kadar uzatmıştı.

Buna göre Bozkır hakkındaki tedbir geçen 18 Nisan Cumartesi günü tamamen sona ererken, mahkeme, Bozkır’ın Kiev sınırlarından dışarı çıkmamasına karar verdi. Öte yandan, Bozkır’ın siyasi sığınma talebinin de henüz Ukrayna makamlarınca bir karara bağlanmadığı öğrenildi.