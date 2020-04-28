CHP'den Sağlık Bakanı'na 65 yaş mektubu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları yasak olan 65 yaş üzeri kişilere ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya mektup yazdı.
Kaya, "Havaların ısındığı bu günlerde 65 yaş üstü vatandaşlarımızın sıcak dairelerde kapalı kalması, bir işkenceye dönüşecek; farklı sağlık sorunlarını da beraberinde getirecektir" ifadesini kullandı.
Gazete Duvar'ın aktardığına göre, Kaya’nın Sağlık Bakanı’na gönderdiği mektupta şu ifadelere yer verildi:
"21 Mart’tan bu yana sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlarımızın, Kovid-19 testlerinin yapılarak ve güvenlik önlemleri alınarak, memleketlerine dönme koşullarının sağlanmasında büyük fayda vardır. Kış aylarında büyükşehirlere çalışmaya gelip, yaz aylarında memleketlerine ekip, biçmek için dönen vatandaşlarımız da mağduriyet yaşamaktadır. Köylerinde tarla, bağ, bahçe ekimi, dikimi, biçimi için memleketlerine gitmek istemektedirler. Bu vatandaşlarımızın da Kovid-19 testlerinin yapılarak memleketlerine güven içinde gönderilmeye ihtiyaçları vardır. Bildiğiniz gibi vatandaşlarımızın büyük bir bölümü, kışlık erzaklarını köylerinde yaptıkları üretimden karşılamaktadır. Bu nedenle vatandaşın köylerine dönerek tarla, bağ ve bahçelerini ekmesi; Karadeniz’de çay ve fındık hasadını yapması gerekir.”
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