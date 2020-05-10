Yargıtay Başsavcılığı, Demirtaş'ın Nevruz cezasının bozulmasını istedi

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, 17 Mart 2013 tarihinde Zeytinburnu'nda düzenlenen Nevruz etkinliğinde konuşan eski HDP lideri Selahattin Demirtaş'a Abdullah Öcalan'ı ve PKK'yı övdüğü iddiasıyla 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 4 yıl 8 ay hapis cezası verdi.

Demirtaş'ın cezası önce istinafta kesinleşmiş, ancak çıkarılan yargı paketiyle temyiz yolu açılmıştı.

Cumhuriyet gazetesinden Alican Uludağ'ın haberine göre, temyiz talebini inceleyen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, tebliğnamesini tamamlayarak Yargıtay 16. Ceza Dairesi’ne gönderdi.

Demirtaş’a verilen cezanın bozulması istenilen tebliğnamede, bir siyasi partinin genel başkanı olan sanığın, olay günü yaptığı konuşmada atılı suça konu cümlelerden birinin yanlış çözümlendiğini, konuşmanın bir bütün olarak değerlendirilmesi halinde suça konu sözlerin düşünce ve ifade özgürülğü kapsamında kaldığını ve propaganda suçunun unsurlarının oluşmadığını beyan ettiği anımsatıldı.

Dosya içerisinde bulunan çözümün kolluk görevlilerince yapılmış olduğu ve yer yer 'anlaşılamadı' yazılmak suretiyle tamamının çözülemediği ifade edilen tebliğnamede, TRT, TÜBİTAK veya Adli Tıp'tan seçilebilecek tarafsız bilirkişiler tarafından konuşmanın tamamının çözümü yaptırıldıktan ve buna göre savunması alındıktan sonra sanığın hukuki durumunun tayin ve takdirinin gerektiği belirtildi.

Tebliğnamede, buna karşılık kolluk görevlilerince yapılmış eksik çözüm tutanağı yeterli görülüp bu yöndeki taleplerin reddedilmesinin yasaya aykırı olduğu ifade edildi.