Kayıt
14:39 13 Mayıs 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    Türk avukatlardan koronavirüsün yayıldığı Çin'e 'kâr mahrumiyeti' davası

    © DHA /
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    Konu:
    Türkiye’de Kovid-19 salgını (732)
    0 30
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104203/20/1042032067_0:-1:1201:675_1200x675_80_0_0_3af28e3ccb6b6edd66cf006761d74bd9.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202005131042032133-turk-avukatlardan-koronavirusun-yayildigi-cine-kr-mahrumiyeti-davasi/

    Ankara Barosu avukatları Melih Akkurt ile Selenay Kurt, koronavirüs salgının ortaya çıktığı Çin'e, karantina tedbirleri kapsamında kapatılan ticari işletmelerin aylık cirosu üzerinden yüksek tutarda 'kâr mahrumiyeti' davası açtı. Akkurt, mağdur olan kurum, kuruluş, şirket ve kişilerin 1 yıl içinde tazminat davası açabileceğini söyledi.

    Avukatlar Melih Akkurt ve Selenay Kurt, koronavirüsün ilk ortaya çıktığı yer olan Çin'e yönelik Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi'nde tazminat davası açtı.

    Dava dilekçesinde Çin'in salgın ortaya çıktığında doğru veriler ile zamanında Dünya Sağlık Örgütü'nü bilgilendirmediği, salgının bulaşıcı olma özelliğini 3 haftaya kadar açıklamadığı, hasta sayısının kamuoyuna hatalı bildirildiği, salgınla ilgili kamuoyunu aydınlatmaya çalışan Dr. Li Wenliang'in susturulduğu, vahşi hayvan ticaretinin ve tüketiminin yasaklanmadığı, 30 Aralık'ta bunun SARS benzeri bir salgın olabileceğini söyleyen iki Çinli doktorun görevlerinden alındığı, 18 Ocak’ta Vuhan'da yapılan yeni yıl kutlamasına binlerce kişinin katılmasına izin verildiği ileri sürüldü.

    Çin'de ihmal sınırlarının aşılarak kasıt seviyesinde hareket edildiği ve salgının dünyaya yayıldığı iddia edildi.

    Akkurt: 40'a yakın ülke 20 trilyon dolarlık tazminat davası açtı

    DHA'ya konuşan avukat Melih Akkurt, Çin'in Hubei eyaletinin Vuhan şehrinde ortaya çıkan Kovid-19 virüsü sebebiyle 40’a yakın ülkenin 20 trilyon dolarlık tazminat davası ve benzeri taleplerle ilgili pek çok yargı yerlerine başvuruda bulunduğunu söyledi.

    Akkurt, Türkiye’de de pek çok müvekkilinin kendilerine başvurarak şirketlerinin bu süreçte zarar ettiklerini ve ne yapabileceklerini sorduklarını anlattı.

    Eksen
    ‘Koronavirüse karşı başarısız olanlar Çin'e dava açalım lobisi oluşturuyor ama sonuç almaları zor'
    Haksız fiilin ortaya çıktığı ülkenin Çin, zararın meydana geldiği ülkenin Türkiye olduğu ve Türk yargısının söz konusu zararlarda yetkili olduğu hususunu değerlendirerek 5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun kapsamında tazminat davası açtıklarını söyleyen Akkurt, şöyle devam etti:

    "İlk davamızı dün Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi'nde Çin Halk Cumhuriyeti'ne açtık. Söz konusu tazminat davalarında işletmelerin cirosundan genel giderler çıktıktan sonra ortaya çıkan kardan şirketlerin kapalı kaldığı dönemdeki zararlarının kar mahrumiyeti kıstasları çerçevesinde değerlendirilerek tazminatlarının ödenmesini talep ettik. Söz konusu davaları kazandığımızda Çin’in ülkemizdeki ve uluslararası dolaşımdaki değerleri üzerinden tahsilat yapmayı hedefliyoruz. Bu konuyla ilgili dava açabilmek için gerek şirketlerin gerekse virüse yakalanıp tedavi olup manevi zarara uğrayan şahısların ya da tedavi sürecini olumlu tamamlayamayıp vefat eden şahısların mirasçıları 1 yıl içerisinde söz konusu davaları açabilirler."

    'Virüsün yayılmasını sağladılar'

    Çin'in çok ciddi ihmalleri, ağır kusuru ve hatta kasta varan tutumları olduğunun tüm dünya kamuoyu tarafından bilindiğini söyleyen Akkurt, şöyle konuştu:

    "Öncelikle Dünya Sağlık Örgütü'ne söz konusu virüsle ilgili bildirimde geç bulundular. Söz konusu vaka sayısını eksik ve hatalı bildirdiler. 5 milyon kişinin karantina altına alınıp şehri terk etmemesi yönünde karar alınması gerekliyken bu kararı almayarak 5 milyon kişinin gerek Çin Halk Cumhuriyeti içerisinde gerekse de uluslararası dolaşıma çıkmasına sebebiyet vermek suretiyle virüsün yayılmasını sağladılar ve yırtıcı, vahşi hayvanların tekrar pazarlarda satılmasını yasaklamayarak söz konusu ağır kusurlarını daha da yoğun hale getirdiler. Bu anlamda söz konusu bütün tutumlar borçlar hukuku ve ticaret hukuku anlamında birer haksız fiil olduğu için ve söz konusu haksız fiil her ne kadar Çin Halk Cumhuriyeti’nde ortaya çıkmış olsa da hüküm ve sonuçları itibarıyla zararın Türkiye Cumhuriyeti’nde şahıslara, ticari işletmelere ve Türkiye Cumhuriyeti'ne de zarar vermesi sebebiyle biz bu davaları müvekkillerimizin talepleri doğrultusunda açtık."

    Tazminat oranı nasıl hesaplanacak?

    Akkurt, tazminat oranlarıyla ilgili de "Örneğin bir ticari işletmenin 2 ay kapalı olduğunu düşünelim. Geçtiğimiz yıldaki 2 aylık dönemdeki cirolarına bakılacak. Cirolarından genel giderler, personel giderleri çıkarıldıktan sonra ortaya çıkan tutar kâr olarak belirlenecek ve bu kârdan mahrum kalındığı için mahrum kalınan dönemler doğrultusunda tazminat hesaplanacak" diye konuştu.

    Akkurt, vatandaşların bireysel olarak da dava açabileceklerini belirterek, "Virüse yakalanıp iyileştiyse, hastanede yattığı ya da evde karantina altına alındığı dönemdeki manevi zararlarından dolayı vatandaşlar bireysel dava açabilir. Ya da söz konusu hastalığa yakalanıp yenik düşen vatandaşın yasal mirasçıları, söz konusu davayı Çin devletine karşı açabilir. Türk hukuk sistemi uygulanacağından ve ortada bir zararın olduğu tartışmasız olduğundan ben davanın kazanılacağı yönünde mütalaa ediyorum" dedi.

    Konu:
    Türkiye’de Kovid-19 salgını (732)
    Etiketler:
    Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kovid-19, SARS, Şirket, Karantina, Salgın, Koronavirüs, Tazminat davası, Avukat, Ankara Barosu, Türkiye, Dava, Vuhan, Çin, Hubei
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş altı çocuklar, 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlik ile uzun bir aradan sonra dışarı çıktı. Ortaköy'e aileleriyle gelen çocuklar oyun oynadı.
    14 yaş altındakiler 40 gün sonra dışarı çıktı
    Karikatür
    Petrol fiyatlarında, piyasaların istikrara kavuşması beklentisiyle yükseliş hızlandı
    İnfografik
    İlyuşin İl-2 saldırı uçağı
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet