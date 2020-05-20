MSB: İdlib’deki M4 kara yolunda 12. Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edildi

Milli Savunma Bakanlığı'nca (MSB), İdlib'deki M4 kara yolunda Türkiye ve Rusya askerlerinin 12. ortak kara devriyesini icra ettiği bildirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "TR-RF Mutabakatı çerçevesinde; İdlib’deki M4 Karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 12’nci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi" ifadeleri kullanıldı.
TR-RF Mutabakatı çerçevesinde; İdlib’deki M4 Karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 12’nci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi. pic.twitter.com/yFdOaB0TsQ— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 20, 2020
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