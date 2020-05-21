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    Yerli otomobilin fabrikasında ilk kazma vuruldu: Haziranda temel atılacak

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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202005211042088616-yerli-otomobilin-fabrikasinda-ilk-kazma-vuruldu-haziranda-temel-atilacak/

    Aralık'ta tanıtımı yapılan ve 2022 yılında yollara çıkması beklenen yerli otomobilin fabrikasında alt yapı işlemleri tamamlandı. ÇED raporu ve zemin etütleri gerçekleştirilen dev askeri arazide bulunan yapıların yıkımına da başlandı. Koronavirüsten dolayı ertelenen temel atma törenin ise haziran ayında gerçekleştirilebileceği öngörülüyor.

    Geçen yıl aralık ayında Gebze’deki Bilişim Vadisi’nde düzenlenen görkemli bir törenle görücüye çıkarılan yerli otomobilin üretileceği fabrika için hazırlanan Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu tamamlandı.

    ÇED raporunun yanı sıra Gemlik'te denize sıfır bin dönüm askeri kamp arazisi üzerine inşa edilecek dev tesisin zemin etütleri de gerçekleştirilirken, elektrik, su ve doğal gaz gibi gerekli olan tüm alt yapı da hazır hale getirildi.

    Yenişafak'tan Kenan Biter'in haberine göre 2022 yılında üretime başlanması planlanan fabrikanın inşaatının 18 ayda tamamlanması hedeflenirken beklenen temel atma törenin ise haziran ayında yapılacağı öngörülüyor.

    Öte yandan "Türkiye'nin Otomobili"nin fabrikasının kuruluşuna ilişkin çalışmalar kapsamında mart ayında düzenlenmesi planlanan ancak koronavirüs salgınından dolayı ertelenen tanıtım toplantısının da haziran ayında gerekli tedbir alınarak yapılması planlanıyor.

    Temel atma öncesi 1 milyon metrekarelik dev arazide hummalı bir çalışma da aralıksız sürüyor. Edinilen bilgilere göre askeri kamp arazisi üzerinde bulunan yapılar yıkılırken, fabrika inşaatı için gerekli olan işlemlere de başlandı.

    Mayıs ayında temelinin atılması planlanan fabrika için geçen günlerde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, temel atma tarihine ilişkin olarak büyük bir aksaklık öngörmediklerini en fazla birkaç haftalık sarkma olabileceğine işaret etmişti.

    ‘Denize sıfır, dibinde liman var’

    Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait dev arazi denize sıfır bulunuyor. Arazinin hemen yanı başında ise liman yer alıyor. Liman sayesinde araçların sevkiyatının deniz üzerinden rahatlıkla yapılması da planlanıyor. Şehir merkezine 10 dakika mesafede bulunana arazinin Osmangazi Köprüsü'ne mesafesi ise yaklaşık 60 km.

    ‘4 binden fazla kişi çalışacak’

    Kamu-özel ortaklığında toplam 22 milyar TL yatırımla hayata geçirilecek olan fabrika, yılda 175 bin adet üretim kapasitesine sahip olacak. 2022 yılından itibaren üretime başlayacak olan fabrikada, 2023 yılında 2 bin 420, 2032 yılına kadar da 4 bin 323 kişi çalışacak. Yedek parça ve yazılımsal destekler ile doğrudan ve dolaylı olarak yaklaşık 20 bin kişiye iş kapısının açılacağı tahmin ediliyor.

    Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 2018 Haziran ayında kuruldu. Anadolu Grubu, BMC, Kök Grubu, Turkcell ve Zorlu Holding’in şirketteki payları yüzde 19’ar, TOBB’un payı ise yüzde 5 olarak belirlendi.

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    Etiketler:
    Yerli Otomobil Girişim Grubu, Yerli otomobil, Otomobil, Mustafa Varank, Fabrika, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporu, Gebze, Yeni Şafak
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