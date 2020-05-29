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    Bozcaada'da oteller 22 Haziran'a kadar kapalı

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    Türkiye'nin gözde tatil beldelerinden Bozcaada'da tüm konaklama tesislerinin 22 Haziran'a kadar kapalı kalması kararlaştırıldı.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğa'ın normalleşme süreci kapsamında alınan yeni kararları açıklamasının ardından Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde de karantina uygulaması, konaklama tesislerinin durumu ve feribot seferlerine ilişkin yeni kararlar alındı.

    Bozcaada İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 29 Mayıs tarihinden itibaren adaya yapılan karşılıklı feribot seferleri pazartesi, çarşamba ve cuma günleri olmak üzere haftada üçe çıkarıldı. Seferlerin önümüzdeki günlerde duruma göre yeniden değerlendirileceği belirtildi. 

    Bozcaada Belediyesi'nin daha önce aldığı ilçedeki tüm konaklama tesislerinin 31 Mayıs'a kadar kapalı olması kararı da 22 Haziran'a uzatıldı. Bu tarihe kadar oteller müşteri kabul etmeyecek.

    İl dışından gelenlere 14 gün karantina kararı 22 Haziran'a kadar sürecek

    Tesislerin ne zaman açılacağına ilişkin karar Bozcaada Turizm İşletmecileri Derneği (BOZTİD) ile birlikte yapılacak değerlendirme sonrası belirlenecek.

    İkametgahı Bozcaada’da bulunan vatandaşların Çanakkale ve Ezine'ye günübirlik gidip gelmeleri halinde uygulanan 14 günlük karantina da kalktı. İl dışından gelenlere ise 14 gün karantina uygulaması 22 Haziran'a kadar sürecek.

    Tüm Türkiye'de olduğu gibi Bozcaada'da da kafeler, lokantalar, restoranlar 1 Haziran'dan itibaren saat 22.00'ye kadar açık olacak.

    Etiketler:
    Koronavirüs, Tatil, Konaklama, Recep Tayyip Erdoğan, Karantina, Bozcaada
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