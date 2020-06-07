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    TBB'nin müzakere heyetine itiraz: İstanbul Barosu katılmayacak

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    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202006071042204194-tbbnin-muzakere-heyetine-itiraz-istanbul-barosu-katilmayacak/

    Baroların yapısında ve seçim sisteminde değişiklik içeren yasa teklifinin gelecek hafta Meclis'e sunulma hazırlığı üzerine Türkiye Barolar Birliği harekete geçti. Baro başkanlarına müzakere heyeti kurulması için mesaj yollanırken, İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu heyette yer almayacaklarını açıkladı.

    Gazete Duvar'dan Müzeyyen Yüce'nin haberine göre, AK Parti illerde birden fazla baro kurulmasının önünü açacak yasa değişikliği teklifini gelecek hafta Meclis'e sunmayı planlıyor.

    Türkiye Barolar Birliği (TBB) ile 80 baronun 'Tekliften vazgeçin, müzakereye açığız' çağrısına rağmen düzenlemede ısrarlı olan hükümet, baroların seçim sisteminde köklü değişiklik getirecek yasa değişikliği teklifini önce MYK'da ele aldı, ardından Cumhur İttifakı ortağı MHP ile istişare etti.

    Teklifin ekim ayındaki baro seçimleri nedeniyle Meclis tatile girmeden yasalaşması hedefleniyor.

    Müzakere heyeti çağrısı

    Baro teklifinin gelecek hafta Meclis’e sunulma ihtimali üzerine TBB de harekete geçti. Ankara'da yapılan 42. Baro Başkanları Toplantısı’na dayanarak müzakere heyeti kurulması için çağrı yaptı.

    TBB'den yapılan duyuruda, "Baroların seçim sistemi ile delege yapılarının değiştirilmesine, belirli şartlarda çoklu baro getirilmesine yönelik tartışmalarla ilgili 1 Haziran 2020 tarihli Baro Başkanları toplantısı sonuç bildirgesi çerçevesinde başta TBMM olmak üzere yetkili kurum ve kişilerle görüşmeler yapmak ve böylece anılan sonuç bildirgesini hayata geçirmek üzere TBB Yönetim Kurulu’nca yedi coğrafi bölgemizdeki baroların kendi aralarında belirleyeceği ikişer baro başkanından oluşan bir komisyon kurulmasına karar verilmiştir. Anılan komisyon, isimlerin başkanlığımıza bildirilmesinin ardından bu hafta Ankara’da toplanacak ve aralıksız bir şekilde çalışacaktır” denildi.

    İstanbul Barosu: Müzakere heyeti içinde olmayacağız

    TBB'nin çağrısına İstanbul Barosu'ndan itiraz geldi. İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, heyette yer almayacaklarını açıkladı.

    Baro başkanları toplantısında, ‘teklifin geri çekilmesi’ halinde müzakere masasına oturulacağının kararlaştırıldığını hatırlatan Durakoğlu, "Ortada geri çekilen bir teklif yokken böyle bir müzakere kurulu oluşturmayı anlamakta güçlük çekiyorum. Müzakere kurulu oluşturma çabasını şartların kabulu olarak görüyorum. Ankara’da yapılan toplantıda ‘müzakere kurulu’ konuşulmadı. 80 baroyu bilgilendirmeden böyle bir işe kalkışmayı anlamıyorum. Bir telefon mesajı ile öğrendik. Biz bu müzakere heyeti içinde olmayacağız. Baro başkanı olarak katılamayacağım” ifadelerine yer verdi.

    İzmir Barosu: İçeriğe ilişkin müzakere söz konusu değil

    İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel ise, TBB’nin kuracağı müzakere heyetinde yer alacaklarını söyledi. Müzakerenin teklifi kabul anlamı taşımadığına vurgu yapan Yücel, "Ege Bölgesi’nde bulunan tüm baro başkanları ile katılacağız. Baroların tavrı nettir. Bu teklifin geri çekilmesini sürecin sonlandırılmasını talep ediyorlar. Biz de bunları dile getireceğiz. İçeriğe ilişkin bir müzakere söz konusu değil, olamaz. Eğer teklifte ısrar edilirse eylem hakkımızı sonuna kadar kullanacağız” diye konuştu.

    Etiketler:
    Özkan Yücel, İzmir Barosu, Mehmet Durakoğlu, İstanbul Barosu, Seçim, baro, Türkiye Barolar Birliği, AK Parti
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