Diyarbakır'ın koronavirüs görülmeyen tek ilçesi unvanını kaybetti

Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesine babasını ziyarete giden asker adayı gencin koronavirüs testi pozitif çıkınca mahalledeki bazı noktalar tedbir amaçlı karantinaya alındı. Koronavirüs tespit edilmeyen tek ilçe unvanına sahip olan Kocaköy böylece unvanını kaybetti.

İstanbul'dan askere gitmeden önce Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesi Şeyh Şerafettin mahallesinde baba ocağını ziyaret eden E.D., kendisini görmeye gelen 70 kişiyle temasta bulundu.

Daha sonra askerlik şubesine giden E.D.'nin burada yapılan testlerinde koronavirüs taşıdığı belirlendi. Filyasyon ekiplerinin çalışmaları sonucu E.D. ile temas edenler belirlenerek test yapıldı.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, mahallenin bazı noktalarını tedbir amaçlı karantinaya aldı.

Jandarma ekipleri mahallenin etrafında güvenlik önlemi alırken, vatandaşların ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri tarafından karşılanacağı kaydedildi.

Diyarbakır'da koronavirüsü tespit edilmeyen tek ilçe unvanına sahip olan Kocaköy, bu vaka sonrası unvanını kaybetti.