Kağıt toplayıcısı 10 yaşındaki çocuğa istismarda bulunan yaşlı adam tutuklandı

Diyarbakır'da kağıt toplayan 10 yaşındaki erkek çocuğunu taciz eden 60 yaşındaki Mustafa H. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi, Ali Emri 5 Sokak'ta meydana gelen olayda, iddiaya göre 60 yaşındaki Mustafa H. önceki akşam 10 yaşındaki kağıt toplayıcısı çocuğu elinden tutarak zorla ara sokağa götürdü.

Çocuk taciz edilirken gelen sesler üzerine durumu güvenlik kamerasından fark eden apartman sakini Abdullah Yılmaz, zanlıyı yakalayarak polise haber verdi.

Çevredeki vatandaşlar tarafından linç edilmek istenen 60 yaşındaki adam, güvenlik kamerası görüntüleri ile birlikte güvenlik güçlerine teslim edildi. Tacize uğrayan çocuk da şoka girip olay yerinden kaçtı.

Olayın ardından güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'ne çıkarıldı. Mustafa H. 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.