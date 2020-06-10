AK Partili 6 vekil suç duyurusunda bulunmuştu: Eski Genelkurmay Başkanı Başbuğ ifadeye çağrıldı

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, FETÖ'nün siyasi ayağına yönelik '26 Haziran 2009'daki kanun teklifini getiren siyasiler araştırılsın' dediği için 6 AK Partilinin yaptığı suç duyurusu üzerine ifadeye çağrıldı.

AK Partili 6 milletvekilinin eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ ve eski CHP Milletvekili Dursun Çiçek hakkında yaptığı suç duyurusunun ardından başlatılan soruşturma kapsamında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı iki ismin 'şüpheli' olarak ifadesinin alınması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na talimat yazdı.

Hürriyet'in aktardığı habere göre; soruşturma dosyasına göre, Başbuğ katıldığı bir programda, eski CHP Milletvekili Çiçek de yaptığı açıklamalarda, askerlerin sivil mahkemelerde yargılanmasının önünü açan yasa değişikliğinin arkasında FETÖ’nün olduğunu iddia etti.

Önergenin altında imzası olan 6 AK Parti milletvekili, Başbuğ hakkında 'hakaret', Çiçek için de 'iftira' suçlamasıyla Ankara Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Savcılık, RTÜK’ten program kayıtlarını isteyerek bilirkişi aracılığıyla deşifresini yaptırdı.

Açıklamaların yapıldığı yayın kuruluşlarının İstanbul’da bulunması nedeniyle soruşturmayı Ankara mı yoksa İstanbul savcılığının mı sürdüreceği tartışma konusu oldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, “Görsel ve işitsel yayın, mağdurun yerleşim yerinde ve oturduğu yerde işitilmiş veya görülmüşse o yer mahkemesi de yetkilidir” hükmü uyarınca, kendisinin yetkili olduğuna karar verdi.

Ankara Savcılığı, İstanbul Başsavcılığı’na, Başbuğ ve Çiçek’in şüpheli olarak ifadelerinin alınması için talimat yazısı gönderdi. Yazıda iddialar anımsatılarak, ilgili açıklamaların hangi amaçla yapıldığı ve neyi kastettikleri soruldu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 AK Partilinin yaptığı suç duyurusu üzerine eski Genelkurmay Başkanı Başbuğ'u ifadeye çağırdı.

Ne olmuştu?

FETÖ'nün siyasi ayağının ortaya çıkması için 26 Haziran 2009'daki bir yasayı gündeme getiren Başbuğ, hükümet tarafından sert tepki görmüştü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Partili vekillere "Parlamentonun hukukunu korumak üzere süratle hepiniz dava açmalısınız" çağrısında bulunmuştu.