Kayıt
16:32 11 Haziran 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    Bahçeli devreye girdi, Meclis'te CHP'li Özel'e saldıran MHP'li Kılavuz özür diledi

    © Fotoğraf : Twitter
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 77
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104223/15/1042231598_0:0:1200:675_1200x675_80_0_0_35175c9d8c902cd650e3fee903a480ef.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202006111042231739-bahceli-devreye-girdi-mecliste-chpli-ozele-saldiran-mhpli-kilavuz-ozur-diledi/

    MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz'un CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e yumruklu saldırısı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi de rahatsız etti. Bahçeli'nin talimatıyla Kılavuz, Özel ile bir görüşme gerçekleştirdi. Kılavuz görüşmede hatasını kabul ederek özür diledi ve helallik istedi.

    TBMM Genel Kurulu'nda MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz’un CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’e yumruklu saldırısı tüm siyasi partilerin tepkisiyle karşılaştı. Kılavuz'un da olaydan sonra Özel'le bir görüşme yaptığı öğrenildi.

    Gazete Duvar'ın haberine göre; üç milletvekilinin vekilliklerinin düşürülmesi yönündeki kararların genel kurulda okunmasıyla tansiyonun yükseldiği Meclis’te yaşanan yumruklu saldırı nedeniyle tüm siyasi parti yöneticilerinden sağduyu ve diyalog açıklamaları geldi.

    Engin Özkoç'a yumruk atan AK Partili Yıldız'ın eli 3 yerden kırılmış
    © Fotoğraf : Twitter
    Engin Özkoç'a yumruk atan AK Partili Yıldız'ın eli 3 yerden kırılmış
    MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, “Fiili ve fiziki hadiseleri asla tasvip etmiyoruz ve bugüne kadar etmediğimiz gibi bundan sonra da yine muhasebesini yapmak suretiyle üzücü davranışları, tutumları hele hele fiziki birtakım saldırıları asla tasvip etmediğimizi ve etmeyeceğimizi ifade etmek istiyorum. Dünkü yaşanan hadiseleri, yaşanan gerilimleri bir daha yaşamamayı temenni ediyorum ve son derece üzgün olduğumuzu da Milliyetçi Hareket Partisi Grubu olarak ifade etmek istiyorum” dedi.

    CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da, "Özür bir erdemdir. Sayın Erkan Akçay’ın, ‘Bu fiziki saldırıyı tasvip etmiyoruz ve üzgünüm’ cümlesini de ben bir özür olarak görüyor, kabul ediyor ve bundan sonra, Türkiye Büyük Millet Meclisinde, vatandaşların da tasvip etmediği bu görüntülerin yaşanmaması için zatıaliniz başta olmak üzere her birimizin üstüne düşen sorumluluğu azami gayretle ve hassasiyetle yerine getireceğini de umuyor ve diliyorum” yanıtını verdi.

    Kılavuz, Özel'den helallik istedi

    Meclis Genel Kurulu’nda bu konuşmalarla tansiyon düşerken MHP’den bir adım daha geldi. Edinilen bilgiye göre Genel Kurul’da yaşanan olay MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi de rahatsız etti. Bahçeli’nin talimatı doğrultusunda MHP Milletvekili Kılavuz, Özel’le bir görüşme gerçekleştirdi.

    Görüşmede Kılavuz’un hatasını kabul ettiği, özür dileyerek helallik istediği öğrenildi. Kılavuz’un ayrıca aynı gün saldırıya uğrayan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ile de görüştüğü öğrenildi.

    Yapılan görüşmelerle ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bilgilendirildigi, bir daha benzer olayların yaşanmaması şerhiyle konunun kapatıldığı öğrenildi.

    Etiketler:
    Kemal Kılıçdaroğlu, Sezgin Tanrıkulu, Devlet Bahçeli, Engin Altay, Erkan Akçay, CHP, MHP, Özgür Özel, Olcay Kılavuz, TBMM
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    “Daha önce ziyaretçiler, kedilerle temas edebiliyordu, sevebiliyordu. Ama biz yeni süreçte aşı ve tedavi netleşene kadar hayvanlarla teması kaldıracağız. Ziyaretçiler, pandemi kuralları ve sosyal mesafe kuralları çerçevesinde ziyaret yapabilecekler ama hayvanlarla temas olmayacak. Hayvanlarla en az 1.5 metre mesafede durabilecekler. Bizde bu kurallar çerçevesinde normalleşmeye çalışıyoruz. Henüz açılmadık ama en kısa sürede bu kurallar çerçevesinde açmayı düşünüyoruz.”
    Van Kedisi Villası’nda yeni kurallarla açılış hazırlığı: ‘Kediler insanları özledi’
    Karikatür
    ABD'deki 'siyah öfke' ileride Amerikan Baharı'nın köklerini oluşturabilir
    infografik
    AKINCI Taarruzi İHA
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet