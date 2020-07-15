Erdoğan: Son FETÖ'cü hesap verene kadar mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugüne kadar 100'ün üzerinde firari FETÖ'cü teröristi, yurt dışında saklandıkları inlerinde bulduk ve yargıya teslim ettik" dedi. Erdoğan, "Son FETÖ'cü de hukuk önünde hesap verene kadar yurt içinde ve yurt dışında bu mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 15 Temmuz'da yakınlarını kaybedenlerin ailelerine hitap etti.

Erdoğan, "O gece milletimiz 83 milyon yekvücut olarak tarihe altın harflerle geçecek, asla unutulmayacak, üzerinde hep konuşulacak bir zafer kazandı. 15 Temmuz sonrası Türkiye'nin tüm terör örgütlerine ağır darbeler indirmesinin gerisinde FETÖ virüsünün bünyeden temizlenmesi vardır" diye konuştu.

#Canlı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, “#15Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen yemekli programda şehit ailelerine hitap ediyor https://t.co/XgIBTT2XRH — AA Canlı (@AACanli) July 15, 2020

​'36 ülkede fitne yuvalarının kapanmasını sağladık'

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Bugüne kadar 100'ün üzerinde firari FETÖ'cü teröristi, yurt dışında saklandıkları inlerinde bulduk ve yargıya teslim ettik. Örgüte ait 18 ülkedeki 214 okulun Türkiye Maarif Vakfı'na devredilmesini, 36 ülkede de bu fitne yuvalarının kapatılmasını sağladık.

'Nakdi destek uygulaması devam edecek'