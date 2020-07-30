CHP'li Özel'den sosyal medya düzenlemesine tepki: Türkiye'ye bu kötülüğü yapanları Z kuşağına şikayet ediyoruz

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşan sosyal medya düzenlemesine ilişkin, "Türkiye'yi böyle bir noktaya getirenlerin ülkeye yaptığı temel kötülük, Türkiye'yi bu alanda küme düşen 4. ülke yapmak oldu. Biz Türkiye'ye bu kötülüğü yapanları Z kuşağına şikayet ediyoruz" dedi.

Partisinin Manisa İl Başkanlığı'nda düzenlenen bayramlaşma etkinliğine katılan CHP'li Özel, sosyal medya düzenlemesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Özel, hükümetin, sosyal medyada verilerin depolanmasıyla ilgili konuları vatandaşları adına daha güvenli konuma getirmek yerine tüm sosyal mecraları kapatmayı ya da kısıtlamayı tercih ettiğini söyledi.

Özel, "Düzenlemeyi doğru bulmuyoruz. Türkiye'yi böyle bir noktaya getirenlerin ülkeye yaptığı temel kötülük, Türkiye'yi bu alanda küme düşen 4. ülke yapmak oldu. Yani Kuzey Kore, İran ve Çin... Bu ülkelerde bu sosyal ağ sağlayıcılar yok. Benzer kanunlardan sonra çekilip gittiler. Bu alanda küme düşen 4. ülkeyi merak ediyorduk, 4. takım Türkiye oldu. Biz Türkiye'ye bu kötülüğü yapanları, Z kuşağına şikayet ediyoruz" diye konuştu.