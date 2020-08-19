Koca: Son bir buçuk ayın en yüksek hasta sayısına ulaştık

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayılarımız bir süredir yükselişte. Son bir buçuk ayın en yüksek hasta sayısına ulaştık" dedi. Koca, yoğun bakım doluluk oranının ise yüzde 64.8 olduğunu açıkladı.

Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Çeşitli sebeplerle zaman zaman gerçekleşen vaka artışlarının yıldırıcı olmaması gerektiğini söyleyen Koca, son bir buçuk ayın en yüksek hasta sayısına ulaşıldığını belirtti.

Koca, evde tedavi yönteminde yeni bir uygulamaya geçileceğini ifade ederek "Hekimlerimiz Tele-Tıp denilen uygulamayla hastalarıyla doğrudan görüşme yapacak" dedi.

İl ve ilçe bazında özellikle 65 yaş üstü vatandaşlar için alınan önlemlere ilişkin soruyu da yanıtlayan Koca, "65 yaş ile ilgili bir kısıtlama Türkiye genelinde yok. Bu karar illere bırakıldı" diye konuştu.

Koca'nın açıklamaları şu şekilde:

- Bilim Kurulu toplantılarımız aynı titizlikle devam ediyor. Vaka sayılarımız bir süredir yükselişte. Son 1,5 ayın en yüksek hasta sayısına ulaştık. Az veya çok her artış uyarı olmalıdır. Salgın bir süreçtir bu tür değişkenlikler tüm dünyada görülmektedir. Geçmiş güne değil yarınlara bakmaya davet ediyorum. Salgınla mücadelemiz başarıyla devam ediyor. Bundan şüpheniz olmasın.

- Salgın bir süreçtir bu tür değişkenlikler tüm dünyada görülmektedir. Gereken başarı da ısrardır. Çeşitli sebeplerle zaman zaman vuku bulacak artışlar bizi yıldırmamalıdır.

'İlaç tedariğinde sıkıntımız yok'

- Tarihte düz çizgi haline seyreden salgın olmamıştır. Önemli olan mücadelede istikrardır. Koronaya karşı bugün itibariyle geldiğimiz noktayı özetlemeye çalışayım. Yeni hasta sayılarının tekrar binin üzerine çıkmasından sonra 3 Ağustos'ta 41 bin olan günlük test sayımız dün 82 bin olarak gerçekleşti. Bu sayı birkaç gün içinde 100 binin üzerine çıkabilecek.

- Evde tedavi edilen hastalarımız için önümüzdeki günlerde yeni uygulamaya geçiyoruz. Hekimlerimiz Tele-Tıp denilen uygulamayla hastalarıyla doğrudan görüşme yapacak. Hasta takibinde teknolojinin yardımıyla yeni bir adım atmış olacağız. İlaç tedariğinde herhangi bir sıkıntımız yoktur. Antiviral ilacın üretimine 4 firmamızla başlamıştık.

'Sivas ve Urfa'da kısa bir süre yaşanan hasta yoğunluğu dışında başka bir sorun yaşanmamıştır'

- Salgının sonuçları açısından en önemli gösterge ağır hasta sayımızdır. Bu gruptaki hastalarımız kronik rahatsızlığı olan ve büyüklerimizden oluşmaktadır. Tedavileri gerçekten büyük zorluklarla gerçekleşiyor. Vaka tablosunda her gün karşımıza çıkan vefat sayılarının arkasında sağlıklı bir insanın asla bilemeyeceği çırpınışlar var. Türkiye salgınla mücadelede filyasyon çalışmasının büyük etkisini gördü. Filyasyon çalışmamız dünya basınında gündem oldu. Her filyasyon ekimizde 1 hekimi görevlendirdik. Sivas ve Urfa'da kısa bir süre yaşanan hasta yoğunluğu dışında başka bir sorun yaşanmamıştır.

- Alınan tedbir kararları sonucunda 10 şehirde vaka sayıları düştü, 12 şehirde stabil hal geldi.

Bilim Kurulu Toplantımızın ardından Koronavirüs ile ilgili son gelişmeler ve aldığımız yeni tedbirlere ilişkin basın açıklamamız.



📍SAĞLIK BAKANLIĞI BİLKENT YERLEŞKESİ / ANKARAhttps://t.co/tvdp1lh9A0 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 19, 2020

​'Riskli Alan uygulaması hizmete girecek'

- 7 şehirde mücadele sürüyor. Bildiğiniz gibi bakanlığımız HES adlı mobil uygulama geliştirmiştir. Bu uygulamaya riskli alan uygulaması kazandırdık. Şu anda pilot bölge olan Kırıkkale'de bu özellik ay sonunda tüm ülkede hizmete girecek. Gittiğiniz tüm mekanlarda karakod uygulamasıyla size bilgi verecek. Bir temaslı bulunmuş mu, bulunuyor mu bunu öğreneceksiniz. HES kodu üreten vatandaş sayısı 25 milyonu geçti. Kolluk kuvvetleri, şehirler arası ulaşımda yaptıkları değerlendirmede yolculuklarda riski kişileri bu uygulama sayesinde engellemektedir.

- Okullarda yüz yüze eğitime geçilecek tarih başka açılardan da önem arz ediyor. Sonbahar ayına girecek olacağız. Tıp dilinde infülanze yani gribin arttığı bir dönem olacak. Haberlerden duyduğunuz zannediyorum. Bilim Dünyası, kovid'in zamanla mutasyona uğrayarak grip gibi bir hastalık olacağı yönündedir. Bunlar temkinle karşılanması gereken iyi haberlerdir. Yaylım arttıkça virüs insanlara daha çok bulaşacaktır. Şimdi bütün insanlık benzer duygular içinde. Şunu unutmayın; Tarihte son bulunmamış bir salgın yoktur. Tarihte son bulunmamış savaş da yoktur.

'Pnömani oranının azaldığını görüyoruz'

- Zatüre oranımız özellikle son dönemde giderek azalmakta. Elimizde yeterli miktarda artık Türkiye'de üretilen ilacın olduğunu söyleyebilirim. Bu ilacı erken dönemde artık ayakta başlamayı uygun gördük ve başladık. Erken dönemde bu ilaçları ne kadar erken başlarsak pnömani oranının azaldığını görüyoruz.

- Konya'da geçen ay yüzde 27.06 olan oran pnömani oranı son hafta yüzde 12.51'e son 3 gün yüzde 10.42'ye kadar düştü. Özellikle ilaç kullanımı bayramdan bu yana artış gösterdiği için. İzmir'de geçen ay yüzde 13 olan oran son hafta 7.78'e son 3 gün 6.17'ye indi. İstanbul'da son hafta yüzde 4.28'e son 3 gün yüzde 3.67'ye kadar düşmüş oldu. 12.1 olan oran son hafta 5.61'e son 3 gün ise 4.57'ye kadar düşmüş oldu.

- Türkiye'nin salgınla mücadelesine başarısızlık etiketi yapıştırmaya çalışan varsa ya salgının ne anlama geldiğini bilmiyor ya da bildiği kadarını da siyaseten unutmayı tercih ediyor.

-Kovid-19 ve diğer tüm hastalıklar dahil olmak üzere servis yatağı doluluk oranı yüzde 51.3, yoğun bakım yatağı doluluk oranı yüzde 64.8, ventilatör doluluk oranı yüzde 31.7'dir. 1 Temmuz'da 7 bin 507 olan filyasyon ekibi sayımız 9 bin 344'e çıktı. Temaslı zincirinde olduğu bilinen kişilere ulaşma oranımız son 45 gün içinde yüzde 98,9'dur

​Soru-Cevap

- (Okulların açılması) MEB ile komisyonumuzun eğitimle ilgilenen birimi sürekli irtibat halinde. Okulların 21 Eylül'de açılmasından yanayız. Muhtemelen kademelendirme tazında olur. Önümüzdeki haftalar netleştirilerek açıklaması yapılır. Gerektiğinde uzaktan, online, hibrit gibi yöntemler olabilir.

- (Kovid-19 tanı kitlerinin pahalı alındığı iddiası) Siyaseti pandemiye bulaştırmayalım. Sağlık Bakanlığı yurt dışından alınan 8,75 dolarlık kit dışında, DMO'nun yaptığı ihalede ortaya çıkan 9,8 liranın üzerinde bir fiyat uygulaması yapmamıştır. İnsanları yanıltmayalım. Kitin arkasında nasıl küresel oyunların oynandığını çok iyi biliyorum; emin olun kitap yazılır.

- (Aşı çalışmaları) Ülkemizde aşı ile ilgili 13 çalışma var, bunlardan 3'ünün hayvan çalışmaları bitti. Aşı ile ilgili çalışan ekiplere her türlü kolaylığı sağlıyoruz. Bunun içinde hem Bakanlık olarak hem TUSEP olarak aşı çalışması yapan bütün arkadaşlarımıza her türlü kolaylığı gösterme çalışması içerisindeyiz. Dünyada ise Rusya, Çin, Almanya ve İngiltere'nin çalışmaları var. Rusya ile çalışmalarımız devam ediyor. Biz faz 3 çalışmasının Türkiye'de yapılması şeklinde konuştuk. Faz3 çalışmasına geçmeden öncede preklinik çalışmalarını görerek başlatmayı düşünüyoruz. Almanya'da yapılan çalışma ile ilgili de faz3 çalışmasını Türkiye'de yapmak için bize müracaatlar oldu. Tedarik konusunda iletişim içerisindeyiz.

- (Grip aşısı) Grip aşısının kimlere yapılacağıyla ilgili genel kriterlerini biliyoruz ama bu yıl Kovid olduğu için, Kovid nedeniyle daha çok risk taşıyanlar kimlerdir, bununla ilgili çalışma yapıyoruz. Bu yıla özel aşının daha fazla tüketileceğini biliyoruz, bunun için bu yıl yetecek kadar aşıyı temin etme noktasında yoğun bir gayret içinde olduğumuzu söylemek istiyorum. Herkesin grip aşısı olması gibi bir durum önerilmiyor, mümkün de değildir. Kimlere grip aşısı yapılma zorunluluğunun olduğunu genel olarak biliyoruz. Grip aşısı yapması zorunlu olan hastalara da aşıyı ücretsiz olarak yapmaktayız.

- (İl bazında alınan koronavirüs önlemleri) 65 yaş ile ilgili bir kısıtlama Türkiye genelinde yok. Bu karar illere bırakıldı.

- (Sağlık çalışanları) Kovid-19 ile yoğun bir şekilde ilgilenen tüm sağlık çalışanlarımız için düzenlenen bir ek ödeme 1 Ağustos'tan itibaren 3 aylık bir zaman diliminde ödenecektir. Aile hekimlerimize de 1 Ağustos itibariyle Kovid-19 hastası takibi esas alınarak bir ek ödeme yapılacak.