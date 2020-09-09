Albayrak: İkinci yarıda V tipi toparlanma bekliyoruz, göstergeler Türkiye için en kötünün geride kaldığını gösteriyor

Tüm öncü göstergelerin Türkiye için en kötünün geride kaldığını gösterdiğini ifade eden Bakan Albayrak, ikinci yarıda V tipi toparlanma beklediklerini söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yılın ikinci yarısında V tipi toparlanma beklediklerini söyledi.

Bloomberg News'e değerlendirmelerde bulunan Bakan Albayrak, tüm öncü göstergelerin Türkiye için en kötünün geride kaldığını gösterdiğine işaret ederek, "Salgında 2. dalga olmazsa 2021'de yüzde 5'in üzerinde bir büyüme gelebilir" dedi.

TCMB'nin likidite adımlarının enflasyonu düşürmede etkili olacağını kaydeden Albayrak, "TCMB gerekli adımları eşgüdümle atmayı sürdürecek" ifadelerine yer verdi.

Dünya.com'un aktardığına göre, Bakan Albayrak'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde: