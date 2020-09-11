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    Emmanuel Macron, Recep Tayyip Erdoğan

    Altun, Erdoğan'ın Macron ile ilgili yaptığı konuşmayı yeniden paylaştı: 'Bu işlerde daha yenisin'

    © AFP 2020 / LUDOVIC MARIN
    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202009111042825862-altun-erdoganin-macron-ile-ilgili-yaptigi-konusmayi-yeniden-paylasti-bu-islerde-daha-yenisin/

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Erdoğan'ın daha önce Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la ilgili yaptığı konuşmanın videosunu 'Ne demişti sayın Cumhurbaşkanımız' notu ile paylaştı. Altun, paylaşımında, Erdoğan'ın "Bir keresinde kendisine de söyledim; 'bu işlerde daha yenisin' dedim" ifadelerine de yer verdi.

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un dün yaptığı açıklamaya yanıt olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ilgili yaptığı konuşmanın videosunu paylaştı.

    Erdoğan'ın, Macron'u eleştirdiği bir videoyu paylaşan Altun, "Ne demişti sayın Cumhurbaşkanımız" notunu düştü.

    Altun, paylaşımında, "Bir keresinde kendisine de söyledim; 'bu işlerde daha yenisin' dedim; 'Cezayir'de Ruanda'da, Afrika'da yaptığınız katliamları çok iyi biliyoruz.' Ama insanlığa öyle bir dezenformasyon yapıyorlar ki… Siz kimi aldatıyorsunuz" ifadelerine de yer verdi.

    ‘Kalkıp bize ders veriyor Fransızlar. Ne dersi veriyorsun?’

    Paylaşılan videoda, Erdoğan şunları söylüyor:

    Ömer Çelik
    © AA /
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    "Daha 25 sene önce Ruanda'da 800 bin insanı o soykırımda kimlerin öldürdüğü aşikardır ve failleri Fransızlardır. Kalkıp bize ders veriyor Fransızlar. Ne dersi veriyorsun? Cezayir'de yüz binlerce insanı katleden soykırıma uğratan yine Fransızlardır. Bunlar çok açık net belgeler ile arşiv belgeler ile elimizde. Bunları biliyoruz. Ama bunlar yaptıkları dezenformasyon tüm dünyayı aldatmanın gayreti içinde oldular. Daha bu işlerde yenisiniz. Cezayir'de yaptığınız katliamları çok iyi biliyoruz, Afrika'da helikopterler ile inip altınları, elmasları toplamak için nasıl katliamlar yaptığınızı biz iyi biliyoruz. Ama insanlığa öyle bir dezenformasyon yapıyorlar ki insanlık bunları iyi, hoş insanlar zannediyor. Kimi aldatıyorsunuz?"

    Macron ne demişti?

    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Korsika adasında düzenlenecek Avrupa Birliği (AB) Üyesi Güney Avrupa Ülkeleri Zirvesi (Med7) öncesinde, şu ifadeleri kullanmıştı:

    "Türkiye konusunda ortak bir tavır belirlenmeli. Avrupa'nın enerji ve stratejik konularında ortak bir politikası olmalı. Bu konuları sadece NATO'ya bırakmamalı. Bu konularda Avrupa ülkelerinin güçlü tavrı olmalı. Türkiye (Doğu Akdeniz) bölgesinde artık bir ortak değil."

    Macron, NATO müttefiki Türkiye'nin Libya açıklarında Fransız gemisine kabul edilemez uygulamalarda bulunduğunu söylemişti.

    Macron, Türkiye'nin Yunanistan'ın "haklı" haklarını inkar ederek Libya hükümeti ile imzaladığı anlaşmaların kabul edilemez olduğunu savunarak şunları da söyledi:

    "Türkiye provokasyonları artırıyor ve bu büyük ülkeye yakışmıyor. Türk halkı büyük bir halk ve başka şeyler hak ediyor. Biz Avrupalılar, Türk halkına değil Erdoğan hükümetine karşı açık ve sert olmalıyız. Erdoğan hükümetinin kabul edilemez davranışları bulunuyor. Sadece bir kısmını söyledim. Yunanistan'a karşı yapılan provokasyonları ve alınan tek taraflı kararları söylemedim bile.

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    Etiketler:
    Ruanda, Cezayir, Fahrettin Altun, Konuşma, Libya, Fransa, Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan
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