Seçim kanunu çalışmalarında 'Online seçim' gündemde

AK Parti seçim kanunu çalışmalarında sona gelirken, pandemi nedeniyle seçimlerde 'online oy kullanımı' için de hazırlık yapıyor. Seçim Kanunu'nda olmadığı için kongrelerini video konferansla yapamayan AK Parti, mevzuata tüm partilerin 'online kongre' yapması için madde ekleyecek. Seçim barajında yüzde 5 ağırlık kazanıyor.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı başkanlığında kurulan komisyon, Seçim Kanunu ve siyasi partilere ilişkin mevzuatta değişiklik yapılmasıyla ilgili çalışmalarında sona geldi. Ekim ayına kadar tamamlanması planlanan taslak metin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.

Hürriyet'ten Gizem Karakış'ın haberine göre, AK Parti milletvekili transferiyle ilgili diğer ülkelerdeki sistemleri tek tek inceledi. Buna göre, milletvekillerinin başka partiye geçmesinin önünü kesecek bir düzenlemeye gidilmemesi planlanıyor. Ancak başka partiye geçen milletvekili, grup kurma sayısına dahil edilmeyecek.

AK Parti kurmayları, "Seçimden sonra gruplar oluşsun ve bütün dönem o kabul edilsin. Gruptan çıkan bir milletvekili başka partide grup kurma sayısına dahil edilmesin. 20 kişi bile olsalar grup kuramayacaklar. Yani, grup kurma hakları yasaklanacak. Böylece milletvekilinin iradesine engel konulmamış oluyor. Avrupa’da da örnekleri var" dedi.

'Barajın yüzde 5’e çekilmesi ağır basıyor'

Seçim barajıyla ilgili tartışmalar da sürüyor. Parti kaynakları, "Barajın yüzde 5’e çekilmesi ağır basıyor. Fakat iki seçenek de Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulacak” ifadesini kullandı.

Öte yandan yapılan toplantılarda, koronavirüs nedeniyle birçok toplu etkinliğin online olarak yapıldığı, ancak partilerin kongrelerini online olarak yapamadığı konusu da gündeme geldi.

Bunun önüne geçebilmek için Siyasi Partiler Kanunu'na 'tüm partiler kongrelerini online yapabilecek' maddesi eklenecek. AK Parti'nin, muhtemel salgın ya da başka durumlarda, seçimlerin online da yapılabilmesi için çalışma yürüttüğü öğrenildi.