Vekillerin maskeyle imtihanı: 'Kürsüde dayanılmıyor başkanım'

TBMM Genel Kurul görüşmelerinde milletvekilleri maske ile konuşmakta zorlandı. TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, bazı milletvekillerinden 'Kürsüde dayanılamıyor Başkanım' diyerek, maskesiz konuşma yapma isteği yönünde gelen taleplerin artması üzerine, “Maske konusunda pes ettim artık” ifadelerini kullandı.

TBMM Genel Kurul görüşmelerinde, maske kullanımı milletvekillerine zor anlar yaşattı. Konuşmacılar başta olmak üzere milletvekillerini maske takma konusunda sıklıkla uyaran TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, maskesiz konuşma yapma isteği yönünde gelen serzenişlerin artması üzerine, “Maske konusunda pes ettim artık” çıkışında bulundu.

Hürriyet'ten Umut Erdem'in haberine göre Bilgiç dokuz saat süren oturum boyunca kendi maskesini ise hiç çıkarmadı. Genel Kurul’da yaşanan maske kullanım serzenişleri Meclis tutanaklarında şöyle yer aldı:

"Meral Danış Beştaş (HDP Grup Başkanvekili): Maskeyi açmamaya çalışacağım ama tıkanırsam açacağımı söyleyeyim çünkü nefes almakta zorlanıyorum.

Süreyya Sadi Bilgiç (TBMM Başkanvekili): Değerli milletvekilleri, yani konuşma zorluğunu maskeyle beraber biliyorum ama hem kendimize hem de arkadaşlarımıza olan dikkatten dolayı lütfen konuşmacılar dâhil hiç kimse maskesini çıkartmasın. Mustafa Bey, sizin yanınızda yok herhâlde ama rica ediyorum, lütfen.

Engin Altay (CHP Grup Başkanvekili): Başkanım, kürsüde olmaz. Sayın Başkanım, kürsüde bu mümkün değil.

‘20 dakikalık konuşmalarda çok zor olur’