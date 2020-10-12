Bakan Akar’dan NAVTEX açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Ege ve Akdeniz'de yetki alanlarımız var BM tarafından. Bu hiç kimseye bir tehdit değil. Gerilimi yükseltmek için her şeyi yapıyorlar" dedi.

Bakan, Doğu Akdeniz ve Azarbaycan-Ermenistan arasındaki gerilime ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Ermenistan, savaş, insanlık suçu işliyor. Ne uluslararası hukuka ne insani değerlere saygıları var" diyen Akar, Ermenistan'ın Gence'ye saldırısına ilişkin "Bunların hesabını hem tarih önünde hem de uluslararası hukuk önünde bir gün verecekler" ifadelerini kullandı.

Akar, NAVTEX kararlarıyla ilgili ise "Ege ve Akdeniz'de yetki alanlarımız var BM tarafından. Bu hiç kimseye bir tehdit değil. Gerilimi yükseltmek için her şeyi yapıyorlar" dedi ve ekledi:

"(Oruç Reis'in faaliyetleri) Deniz Kuvvetleri olarak ihtiyaç çerçevesinde araştırma gemilerimize gerekli refakat ve korumayı sağlayacağız."