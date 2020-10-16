İddianame kabul edildi: Halil Sezai 13 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak

Komşusunu darp ettiği gerekçesiyle tutuklanan şarkıcı Halil Sezai hakkında, 5 ayrı suçtan 3 yıl 7 aydan 13 yıl 10 aya kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, gönderildiği mahkemece kabul edildi.

Anadolu 12. Asliye Ceza Mahkemesi, şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu hakkında, 66 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç'i darp ettiği gerekçesiyle yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan iddianameyi değerlendirdi.

İddianamenin kabulüne karar veren mahkeme, hazırladığı tensip zaptında duruşmanın 30 Ekim'de yapılmasını kararlaştırdı.

Tahliye talebi reddedildi

Sanık Halil Sezai'nin avukatınca yapılan tahliye talebinin ise reddine karar veren mahkeme, sanık Paracıkoğlu'nun üzerine atılı suçu işlediğine dair somut deliller bulunması, tutuklama nedenlerinin devam etmesi gibi gerekçelerle tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Halil Sezai'nin 'silahla tehdit', 'silahla kasten yaralama', 'alenen hakaret', 'konut dokunulmazlığını ihlal etme' ve 'mala zarar verme' suçlarından toplamda 3 yıl 7 ay 15 günden, 13 yıl 10 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.