Erdoğan'dan 'S-400'leri Rusya'ya geri gönderin' diyen ABD'ye yanıt: Biz kabile devleti değiliz

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Malatya 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.

Hollanda'da ana muhalefetteki aşırı sağcı Özgürlük Partisi ideri Geert Wilders'in kendisini hedef alan 'terörist' yazılı Twitter mesajına tepki gösteren Erdoğan, "Hollanda'da bir milletvekili müsveddesi var. Kalkmış bizimle ilgili bir şeyler yapıyor. Bir defa haddini bil. Haddini bil, kiminle yol yürüdüğünü hiç hesap ettin mi? Haddini bileceksin" ifadelerini kullandı.

#Canlı: Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Malatya 7. Olağan İl Kongresi'nde konuşuyor https://t.co/fZz8Hvbvg3 — AA Canlı (@AACanli) October 25, 2020

Erdoğan, "Faşizm bizim kitabımızda yok, faşizm sizin kitabınızda var. Faşizmi Almanya'da yaşadık, İtalya'da yaşadık, Nazizmi yaşadık. Ssiz onlarla beraber yol yürüdünüz. Ama bizim izim kitabımızda ne faşizm, ne Nazizm, bizim kitabımızda sosyal adalet var ve biz bu sosyal adaletle yol yürüyoruz."

'Macron bir vaka, kontrolden geçmesi lazım'

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a yönelik eleştirilerini sürdüren Erdoğan, "Fransa'nın başındaki zat şaşırmış, yatıyor kalkıyor Erdoğan'a uğraşıyor. Önce sen kendine bir bak. Dün Kayseri'de de söyledim. Bu bir vaka, onun için hakkatten kontrolden geçmesi lazım" dedi.

"Terörle mücadeleden sınır ötesi harekatlarımıza kadar hiçbir konuda milletimizin başını yere eğdirecek bir yanlışımız olmadı, olmayacak" diyen Erdoğan, şunları söyledi:

'Suriye'de 4 milyon civarında insanın hepsine sahip çıktık'

"Dünyayı yaşanmaz hale getiren güçler, oyunlarını bozduğumuz, gerçek yüzlerini ortaya çıkardığımız için bizi de hedef tahtasına koymuşlar. Varsın koysunlar, durmak yok yola devam. Şu anda 4 milyon göçmeni topraklarımızda biz beslemiyor muyuz? Biz barındırmıyor muyuz? Suriye'de 4 milyon civarında insanın hepsine sahip çıktık. Şimdi orada briket evler yapıyoruz. İdlib'de evsiz kalan kardeşlerimizi oralara yerleştirmenin gayreti içerisindeyiz. Zalim Esed işine gelenleri davet edebilir ama biz orada o mazlum milletin davetiyle varız. Güçleri yetse, ellerinden gelse ülkemizi bir kaşık suda boğmaya niyetli olanların heveslerini kursaklarında bıraktıkça yeni sinsiliklerle, yeni ahlaksızlıklarla karşımıza çıkıyorlar. Allah'ın izni ve milletimizin desteğiyle, ne yaparlarsa yapsınlar bu kutlu yürüyüşü durduramayacaklar."

'Siz kiminle dans ettiğinizin farkında değilsiniz'

Rusya'dan alınan S-400 hava savunma sisteminin denenmesini kınayan ABD'ye sert sözlerle yüklenen Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bazı Amerikalılar İlham kardeşimi arıyor, 'Biz sizin yanınızda kimin yer aldığını biliyoruz, Erdoğan var, Türkiye var. Yeri gelirse Türkiye'ye yaptırım uygularız' diyorlar. Siz kiminle dans ettiğinizin farkında değilsiniz. Yaptırımın neyse geç kalma. Biz sizden F-35 için adım attık, paramızı ödedik, siz F-35'lerimizi vermediniz. 'S-400'leri Rusya'ya geri gönderin' dediniz. Biz kabile devleti değiliz, biz Türkiye'yiz Türkiye."