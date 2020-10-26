'Kanadalı şirket, Karabağ'daki çatışmalar nedeniyle Bayraktar TB2'lerdeki motorların sevkiyatını durdurdu' iddiası

Kanadalı Bombardier Recreational Products (BPR) şirketinin, Azeri ordusunun Dağlık Karabağ'da kullandığı Türk yapımı insansız hava araçlarının kendi motorlarıyla donatıldığına dair haberler üzerine bu motorların sevkiyatını durdurduğu öne sürüldü.

Radio Canada International'ın şirket temsilcilerine dayandırdığı haberine göre Quebec merkezli şirket, geçen hafta, Avusturyalı iştiraki Rotax tarafından üretilen motorların bazılarının Bayraktar TB2 İHA'larında kullanıldığını öğrendiğini ifade etti.

BPR Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Martin Langelier, "Kısa süre önce Rotax motorlarının askeri İHA'larda kullanıldığından haberdar olduk ve derhal kapsamlı bir soruşturma başlattık. Bununla birlikte motorları amaçları dışında kullanan ülkelere sevkiyatı askıya aldık" dedi.

Langelier, Rotax'taki tüm motorların yalnızca sivil amaçlar için üretildiğini ve sertifikalandırıldığını ekledi.