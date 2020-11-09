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    Erdoğan: Ülkemize ve milletimize yeni pişmanlıklar yaşatmamakta kararlıyız

    © AA / Mustafa Kamacı
    Türkiye
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    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202011091043189394-erdogan-ulkemize-ve-milletimize-yeni-pismanliklar-yasatmamakta-kararliyiz/

    Beştepe'deki 12. Büyükelçiler Konferansı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemize ve milletimize yeni pişmanlıklar yaşatmamakta kararlıyız. Ülkemizin, yeni dönemin kurucu iradelerinden biri olması için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 12. Büyükelçiler Konferansı'nda katılımcılara hitap etti. Konuşmasına tüm katılımcıları selamlayarak başlayan Erdoğan, programda emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

    Koronavirüs salgını sebebiyle büyükelçileri bu sene Külliye'de istedikleri gibi ağırlayamadıklarını dile getiren Erdoğan, çevrimiçi de olsa bir araya gelmeyi, hasbihal etmeyi, yoğun dış politika gündemlerine dair değerlendirmelerde bulunmayı arzu ettiklerini söyledi. 

    ​Büyükelçileri gayretleri ve emekleri için tebrik eden Erdoğan, "Bu toplantımız ilk çevrimiçi büyükelçiler konferansı olmasının yanı sıra bu çapta yerli yazılımla gerçekleştirilen ilk resmi programdır. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisimizi, bu teknolojik altyapıyı ülkemize kazandıran Türk mühendislerini de ayrıca kutluyorum. Toplantımızın ülkemiz, milletimiz ve hariciye teşkilatımız için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum" dedi.

    'Muhalefetin bizi çekmek istediği tuzağa düşmedik'

    Büyükelçilerin bu sene mevcut görevlerinin yanında son asrın en büyük sağlık krizi olan koronavirüs salgını ile de mücadele etmek zorunda kaldıklarını hatırlatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Şimdiye kadar 1 milyon 300 bin insanın hayatına mal olan bu salgın, dünya genelinde üstü örtülen birçok çarpıklığın gün yüzüne çıkmasını da sağladı. Sadece maddi zenginliğin sosyal adalet ve refahı temine yetmediği salgın döneminde çok acı bir şekilde tecrübe edildi. Ekonomik bakımdan çok güçlü ülkelerin sağlık altyapıları ve sosyal güvenlik sistemlerinin ne kadar zayıf olduğunu bu süreçte görmüş olduk. Devlet geleneğini 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' prensibi üzerine inşa eden Türkiye, bu zorlu süreçte gerçekten başarılı bir sınav vermiştir. Haritada yerini dahi bulamayacakları ülkeleri Türkiye'ye örnek gösteren muhalefetin bizi çekmek istediği tuzağa düşmedik. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin getirdiği avantajları en verimli şekilde kullanarak zaman, enerji ve kaynak israfına fırsat vermeden süreci yönettik."

    'Dost kara günde belli olur anlayışıyla ülkemizden yardım talep eden 155 ülkeye tıbbi malzeme desteğinde bulunduk'

    Türkiye olarak sadece sınırlar içinde yaşayan vatandaşları değil yurt dışında bulunan vatandaşları da sahipsiz ve çaresiz bırakmadıklarına dikkati çeken Erdoğan, "Sizlerin ve ekiplerinizin olağanüstü çabalarıyla yurt dışında zor durumda kalan vatandaşlarımıza devletimizin yardım elini uzattık. Hariciye teşkilatımızın riyasetinde cumhuriyet tarihimizin en büyük tahliye operasyonunu gerçekleştirerek 141 ülkeden 100 binden fazla vatandaşımızı ailesiyle buluşturduk. Yaşadıkları ülkelerde tedavi imkanı bulamayan 233 vatandaşımızı ambulans uçakla Türkiye'ye getirdik. Uçuşlarımız hem kendi insanımızın vatanlarına dönüşünü hem de 67 ülkeden 5 bin 500'den fazla yabancının tahliyesini sağladı" değerlendirmesinde bulundu. 

    Türkiye'den memleketlerine dönmek isteyen, 90 ülkeden 38 bin yabancıya da destek sunduklarını anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dost kara günde belli olur anlayışıyla ülkemizden yardım talep eden 155 ülkeye ve 9 uluslararası kuruluşa tıbbi malzeme desteğinde bulunduk. Bu yardımlarımızı bir kamu diplomasisi faaliyeti olarak değil inancımızın, kültürümüzün, girişimci ve insani dış politika çizgimizin gereği olarak yaptık" dedi. 

    '83 milyonun tüm fertlerinin menfaatini düşünen bir anlayışla hareket ediyoruz'

    Mücadelenin henüz bitmediğini, hastalığın bir süre daha hayatı etkileyeceğinin anlaşıldığını söyleyen Erdoğan, "Bilhassa son haftalarda tüm dünyada vaka, hasta ve vefat sayılarının tekrar ürkütücü boyutlara ulaştığını görüyoruz. Türkiye olarak 8 aydır olduğu gibi bu dönemi de yine kendi önceliklerimiz, kendi özgün politikalarımız çerçevesinde yönetmeye çalışıyoruz. Karamsarlığa kapılmadan, rehavete de düşmeden dengeli, uygulanabilir, 83 milyonun tüm fertlerinin menfaatini düşünen bir anlayışla hareket ediyoruz. Millet devlet dayanışmasıyla 'tamam' diye sloganlaştırdığımız temizlik, maske, mesafe kurallarına riayet ederek inşallah bu sıkıntılı sürecin de üstesinden geleceğimize inanıyorum" dedi. 

    'Uluslararası örgütlerdeki atalet daha da belirgin hale gelmiştir'

    Salgınla birlikte dünyanın yeni bir yol ayrımına geldiğini gördüklerini kaydeden Erdoğan, "Uluslararası kuruluşlar bu yeni dönemi okumakta etkisiz ve çaresiz kalıyor. Salgın sürecinde uluslararası örgütlerdeki atalet daha da belirgin hale gelmiştir. Eskiler 'Dünün güneşiyle bugünün çamaşırı kurutulmaz' diyor. Biz de zihniyetimizi, kurumlarımızı ve kurallarımızı bu yeni dönemin şartlarına göre düzenlemeden uluslararası örgütlerdeki itibar kaybının önüne geçemeyiz. Haklı yerine güçlüyü, çoğunluk yerine bir avuç azınlığı, fakir yerine zengini koruyan mevcut küresel sistemin aynı şekilde devam etmesi mümkün değildir" diye konuştu.

    Türkiye olarak bu acı gerçeği yıllardır Birleşmiş Milletler kürsüsünden 'Dünya 5'ten büyüktür' diyerek ifade ettiklerini dile getiren Erdoğan, "İnsanlığın barışı, huzuru ve ortak geleceği için güç yerine adalet eksenli yeni bir yapılanmaya ihtiyaç duyulduğunu söylüyoruz. Bu tespitlerimizi ilk gündeme getirdiğimizde bize mesafeli yaklaşanlar bile artık reform ihtiyacını kabullenmeye, Türkiye'nin tezlerini desteklemeye başladı. Önümüzdeki dönemde bu çağrımızı daha güçlü bir şekilde dillendirmeye devam edeceğiz. Bunun yanında İslam İşbirliği Teşkilatı, D8, Türk Konseyi, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü gibi ülkemizin üyesi olduğu çok uluslu yapıların etkinliğinin artması için de çaba harcayacağız" ifadelerini kullandı.  

    Etiketler:
    Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ), Türk Konseyi, İslam İşbirliği Teşkilatı, Birleşmiş Milletler (BM), İslamofobi, İslam, Siyaset, YPG, PKK, Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan, Şuşa, Doğu Akdeniz, Libya, Büyükelçiler Konferansı, Koronavirüs, Avrupa Birliği, Türkiye
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