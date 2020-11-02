Erdoğan, Kuzu'nun cenazesinde: Her nefis ölümü tadacaktır, Rabbim bizlere iman, Kur'an, İslam üzere ölmeyi nasip etsin

Koronavirüs nedeniyle vefat eden anayasa hukukçusu Prof. Dr. Burhan Kuzu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı. "Her nefis ölümü tadacaktır" diyen Erdoğan, "Rabbim bizlere iman, Kur'an, İslam üzere ölmeyi nasip etsin" ifadelerini kullandı.

Koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede dün vefat eden eski TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve 22, 23, 24 ve 26. dönem AK Parti Milletvekili Prof. Dr. Burhan Kuzu, son yolculuğuna uğurlandı.

Tören için Fatih Camisi'ne getirilen Kuzu'nun Türk bayrağına sarılı naaşı, polislerin omzunda musallaya konuldu.

Kovid-19 tedbirleri doğrultusunda gerçekleştirilen törene, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan yardımcıları Mahir Ünal, Hayati Yazıcı ve Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, eski bakanlar Veysel Eroğlu ve İsmet Yılmaz, CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, AK Parti'li belediye başkanları ve milletvekilleri katıldı.

© AA / Mustafa Kamacı Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden eski AK Parti Milletvekili Burhan Kuzu için Fatih Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

'Burada saf tutmuş bütün Müslümanlar, müminler için geçerli olan bir hüküm'

Erdoğan, kılınan cenaze namazının ardından yaptığı konuşmada, Kuzu'nun ebedi yolculuğa uğurlandığını dile getirirken, şunları söyledi:

"Her nefis ölümü tadacaktır. Bu tabii sadece Burhan Hocamız için geçerli değil, şu anda burada saf tutmuş bütün Müslümanlar, müminler için geçerli olan bir hüküm ve bu hükme herkes uyacak. Bunun nerede, ne zaman, nasıl geleceği belli değil. İşte son İzmir'de yaşanan hadise ortada. Bakın 80'e yakın vefat var ve 1000'e yakın yaralı var. Bunların hiçbirisinin böyle bir akıbetle imtihan olacakları akıllarından belki de geçmiyordu ama işte geldi ve yakaladı. Rabbim bizlere iman, Kur'an, İslam üzere ölmeyi nasip etsin. Hep birlikte inşallah Kur'an yolunda yürüyeceğimiz bu yolda Rabbim sevgili Habibinin Liva-ül hamd ismiyle müsemma sancağı altında toplanmayı bizlere nasip etsin."

'Burhan Hoca'yı bu hastalıkla çok kısa sürede kaybettik'

Erdoğan, "Burhan Hocamız hem nüktedandı hem de gerçekten İstanbul Üniversitesi'nde özellikle davasını bilen bir anayasa hukukçusunun olmadığı dönemde o, davasının bir insanı olarak görev yaptı. Oradan yetiştirdiği öğrencileriyle hep övündü. Doğrusu biz de onunla övündük. Parlamentoda beraber süren bir yolculuğumuz oldu. Daha sonra Cumhurbaşkanlığı makamında danışmanım olarak da görev yaptı. Orada da beraberce çalıştık. Koronavirüs salgını neticesinde de Burhan Hoca'yı bu hastalıkla çok kısa sürede kaybettik. Rabbim mekanını cennet eylesin, akıbeti hayrolsun" diye konuştu.

Kuzu'nun ailesine ve tüm dava arkadaşlarına başsağlığı dileyen Erdoğan, "Mekanı cennet olsun" dedi. Erdoğan, Kuzu'nun naaşına cenaze aracına kadar eşlik etti.