Çavuşoğlu: Dağlık Karabağ'daki anlaşmanın nasıl denetleneceği konusunda görüşmelerimiz devam ediyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dağlık Karabağ'daki çatışmaların sona erdirilmesi anlaşmasına ilişkin, "Şimdi bunun nasıl gözetleneceği, denetleneceği konusu var. Bu konularda da görüşmelerimiz devam ediyor" dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbayev ile Ankara'da ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu, "Kırgızistan'daki seçimlerden sonraki olaylarda ilk boy gösteren FETÖ'cüler oldu. Halk bunu gördü ve meydanlardan FETÖ'cüleri attı" dedi.

Çavuşoğlu, "Azerbaycan'ın yanında olacağız. Bu, Azerbaycan için büyük bir başarıdır, zaferdir. 30 yıldır işgal edilen topraklar geri alınıyor" ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, Dağlık Karabağ'daki anlaşmaya ilişkin, "Şimdi bunun nasıl gözetleneceği, denetleneceği konusu var. Bu konularda da görüşmelerimiz devam ediyor" diye konuştu.

Çavuşoğlu, "(FETÖ) ABD'li yetkililer bu tehlikenin farkına varmaya başladı. Bu gerçeği görmelerinden dolayı memnuniyet duyuyoruz" ifadesini kullandı.