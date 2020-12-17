Ayasofya'da çıplak fotoğraf çektiren manken hakkında dava: 7 yıla kadar hapsi istendi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Belçikalı manken Papen'in 2018'de Türkiye'ye gelerek Ayasofya Camisi'nde çıplak fotoğraf çektirmesi ve Kapadokya'da Türk Bayrağı üzerine yatarak çıplak poz vermesi üzerine başlattığı soruşturmayı tamamlandı.

Başsavcılıkça hazırlanan iddianamede, Papen hakkında 'Devletin egemenlik alametlerini aşağılama', 'Hayasızca hareketler' ve 'Müstehcenlik' suçlarından 2 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Hazırlanan iddianame İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

Başsavcılıkça yürütülen soruşturma kapsamında, Türkiye'den ayrıldığı için ifadesi alınamayan Papen hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Papen, Kudüs ve Mısır'da verdiği pozlardan dolayı tutuklanmış ve para cezasıyla serbest kalmıştı.