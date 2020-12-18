Erdoğan: Yepyeni bir Türkiye inşa ediyoruz

Kağıthane Meydanı'nın açılışına Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son 18 yılda kurduğumuz güçlü altyapı üzerinde yepyeni bir Türkiye inşa ediyoruz" dedi. Erdoğan, "Türkiye'nin 2053 vizyonunu hayata geçirebilmesi için 2023'ün ne kadar önemli olduğu konusunda her vatandaşımızı ikna edeceğiz" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kağıthane Meydanı'nın açılışına Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı.

"Kağıthane için önemini bildiğim ve Seyrantepe'de inşası süren 620 yataklı hastaneyi inşallah yakında tamamlıyoruz" diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Son 18 yılda kurduğumuz güçlü altyapı üzerinde yepyeni bir Türkiye inşa ediyoruz. Millet bahçeleriyle yeşil alanlarıyla millet kıraathaneleriyle kentsel dönüşüm projeleriyle restorasyonlarla şehirlerimizin çehrelerini değiştiriyoruz. Salgın gibi küresel bir sağlık krizine ve bununla bağlantılı olarak giderek derinleşen ekonomik sıkıntılara rağmen Türkiye'nin hedeflerine doğru yürümekten vazgeçmemesi bazılarını şaşırtıyor, hatta çıldırtıyor."

Kağıthane Meydanı Açılışına Canlı Bağlantı https://t.co/pJZ2jga72C — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) December 18, 2020

​'2023'ün ne kadar önemli olduğu konusunda her vatandaşımızı ikna edeceğiz'

Erdoğan, "Ağızlarını her açtıklarında demokrasiden, haktan, hukuktan, adaletten bahsedenlerin AK Parti'ye ve Cumhur İttifakı'na yönelttikleri tehditlere baktığımızda katıksız bir faşizmin izlerini görüyoruz. Biz bunları ülkenin yerli ve milli sanayisini, ekonomisini, ticaretini, altyapısını engellemek için attıkları taklalardan biliriz" diye konuştu.

"Türkiye'nin 2053 vizyonunu hayata geçirebilmesi için 2023'ün ne kadar önemli olduğu konusunda her vatandaşımızı ikna edeceğiz" ifadesini kullanan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Yürüttüğümüz mücadeledeki en büyük gücümüzün altına imza attığımız hizmetler olduğunu asla unutmadan, eser inşasına devam edeceğiz."