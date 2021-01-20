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    Akar: Türkiye-Irak, Türkiye-Erbil işbirliği terörle mücadele konusunda çok önemli gelişmelere sebep olabilecek

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    Türkiye
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    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Önümüzdeki dönemde Türkiye-Irak, Türkiye-Erbil işbirliği, terörle mücadele konusunda çok önemli birtakım gelişmelere sebep olabilecek" dedi.

    Milli Savunma Bakanı Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Irak'a yaptığı resmi ziyareti tamamladı. Akar, 36 saat içinde, aralarında merkezi ve bölgesel yönetimin liderlerinin de bulunduğu 8 önemli görüşmeyi gerçekleştirdi, heyetler arası toplantılara başkanlık etti.

    Resmi ziyaretin ilk gününde Irak Savunma Bakanlığı'nda askeri törenle karşılanan Akar, Iraklı mevkidaşı Cuma Anad Sadun El Cuburi ile bir araya geldi. Sonrasında Cumhurbaşkanı Berham Salih tarafından kabul edilen Akar ve heyeti, Başbakan Mustafa Kazımi ve İçişleri Bakanı Osman Ali Ferhud El Ganimi ile görüştü.

    Başkentteki yoğun ziyaret trafiğinin ardından geceyi Erbil’de geçiren Akar, burada eski IKBY Başkanı ve KDP lideri Mesud Barzani, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ve IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile ayrı ayrı görüştü. Bakan Akar ve Orgeneral Güler’in ziyaretlerindeki son durak ise Irak Türkmen Cephesi’nin Erbil Ofisi oldu.

    'Birçok konuda mutabık kaldık'

    Akar, programının sonunda Türkiye’nin Erbil Başkonsolosluğu’nda yoğun temaslarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

    Gerek Bağdat gerekse Erbil’deki görüşmelerinin olumlu ve yapıcı geçtiğini ifade eden Akar, "PKK terör örgütü ile mücadele ve güvenlik konuları başta olmak Türkiye ve Irak arasındaki konulara ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Görüşmelerin sonucunda görüşlerimizin ve yaklaşımlarımızın birbirine çok yakın olduğunu görmekten memnun olduk. Birçok konuda mutabık kaldık. Bu konuları da önümüzdeki günlerde çalışmak suretiyle hem Irak’ın hem Türkiye’nin güvenliği bakımından alınması gereken tedbirlerle ilgili çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Irak Savunma Bakanı Cuma Anad Sadun El Cuburi
    Milli Savunma Bakanlığı
    Bakan Akar: Irak'la her türlü işbirliğine hazırız
    Irak’ın farklı güçler tarafından bir rekabet alanına dönüştürülmek istenmesi konusunun da görüşmelerde gündeme geldiğini dile getiren Akar, "Bunu arzu etmediğimizi, bunun uygun olmadığını da değerlendiriyoruz. Tabii bazı zorluklar, güçlükler var ancak bunların diyalog, konuşmalar, görüşmeler yoluyla çözülebileceğine de inanıyoruz. Irak coğrafyası özel ve güzel bir coğrafya. Bu coğrafyanın teröristlerden kurtularak bir an önce sulha-sükuna kavuşarak bir güven ve refah ülkesi haline dönüşmesi gayet mümkün. Bu konudaki çalışmalara her türlü katkıyı sağlayacağımızı da görüşmelerimizde defaten söyledik. Biz buradaki görüşmelerimizle Sayın Cumhurbaşkanımızın Irak Başbakanı Kazımi ile yaptığı görüşmede çizdikleri çerçevenin içini doldurmaya çalıştık. Birçok konuda karar aldıkları için buradaki görüşmelerimizde kolaylıkla ilerleyebildik. Geldiğimiz nokta itibarıyla iki ülkenin yararına olacak, iş birliğini geliştirecek şekilde bir sonuca ulaşmış bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.

    Türkiye’nin tüm komşularının toprak bütünlüğüne saygılı olduğunu vurgulayan Akar, şunları söyledi:

    "Bizim için esas olan Türkiye-Irak sınırının güvenliği ile bölgedeki vatandaşlarımızın rahat ve huzuru. Bu konuda kararlı olduğumuzu bir kez daha burada ifade ettik. Terörle mücadele konusunda, başta PKK ve onlara yardım edenler dahil gerekli faaliyetleri yapacağımızı ve bunlara son verme konusunda azimli, kararlı ve buna muktedir olduğumuzu da muhataplarımıza uygun şekilde ifade ettik. Bu konudaki çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Şu anda PKK terör örgütüne çok ciddi baskı uyguladığımızı, onları adeta adım adım takip ettiğimizi, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar bu mücadelemizin devam edeceğini, artık ülkemizi, asil milletimizi bu beladan kurtaracağımıza yönelik kararlılığımızı da bu görüşmeler sırasında tekrar tekrar dile getirdik."

    'Karşılıklı heyetler arası görüşmelere devam edeceğiz'

    Anlattıklarının muhatapları tarafından dikkatle dinlenildiğini ve not alındığını vurgulayan Akar, "Onların da bizimle benzer şekilde düşündüklerini gördük. Önümüzdeki günlerde ne yapılacağı konusunda kendileriyle konuştuk, görüştük. Yapacağımız çalışmaları sürdüreceğiz, karşılıklı heyetler arası görüşmelere devam edeceğiz. Bunların da kısa zamanda araziye çok olumlu şekilde yansıyacağına inanıyorum" diye konuştu.

    'Araziye olumlu yansıma'dan kastının ortak bir operasyon olup olmadığının sorulması üzerine Bakan Akar, şu yanıtı verdi: "Başlangıçtan bugüne böyle bir şey söylemek yerine, karşılıklı bilgi alışverişimizi sürdüreceğiz, bilgi değişimi konusunda uygun mekanizmaları kuracağız. Bu çalışmalarımızın etkinliğini artırmak için de iş birliğimizi gece-gündüz sürdüreceğiz. Bu konuda taraflar iradelerini ortaya koydular. Bu konuda özellikle bölgesel yönetimin iradesinin çok değerli, anlamlı ve saygıdeğer olduğunun da altını çizerek belirtmek istiyorum."

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu (fotoğrafta) ile IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, Dışişleri Resmi Konutu'ndaki görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
    © AA / Fatih Aktaş
    Barzani: PKK’nın Sincar ve Irak'ın diğer bölgelerinde bulunmasına karşıyız
    Sincar’daki son duruma ilişkin değerlendirmesi sorulan Akar, "Görüşmelerimizde Sincar konusunu da gündeme getirdik, bazı bilgileri aldık. Şu an içinde bulunduğumuz durumda teröristlerin özellikle Sincar çevresinden tamamen ayrılmadığına dair bilgilerimiz var. Bu konuda özellikle Bağdat yönetimi, çalışmalarını sürdürdüklerini ifade ettiler.  'Önümüzdeki dönemde alınacak bazı tedbirlerle teröristlerin buradan çıkmaları sağlanacak' diye bilgi verdiler. Olayları yakinen takip ediyoruz. Bu konuda herhangi bir şekilde bizden yardım, destek isterlerse bunu da sağlamaya hazır olduğumuzu kendilerine ifade ettik" karşılığını verdi.

    Akar, "Önümüzdeki dönemde iş birliğimizin gerçekleşmesi ve bununla alakalı uygun mekanizmaları kurmak suretiyle Türkiye-Irak, Türkiye-Erbil arasındaki iş birliği terörle mücadele konusunda çok önemli birtakım gelişmelere sebep olabilecek. Bu konuda tarafların istekli olduğunu gördük. Hem uluslararası ortamı hem de mevcut durumu değerlendirdiğimizde artık PKK’nın herhangi bir şekilde kaçacak deliğinin kalmadığını ve bunların sonlarının geldiğini söyleyebiliriz. Bu konudaki çalışmalarımızın yoğunlaştığını ve en son teröristi etkisiz hale getirerek hem Irak’ı hem de ülkemizi, asil milletimizi bu terör belasından kurtaracağız. Bu konuda ciddi çalışmalarımız var. Yoğun şekilde iş birliği devam ediyor. Dolayısıyla hem bölgesel yönetim hem de Bağdat ile yapacağımız iş birliği sonucunda teröristlerin sonunu getirmekte kararlı olduğumuzu buradan söyleyebiliriz" dedi.

    Etiketler:
    Mesrur Barzani, Neçirvan Barzani, Sincar, PKK, Yaşar Güler, IKBY, Irak, Türkiye, Hulusi Akar, Milli Savunma Bakanı
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