Gülistan Doku soruşturmasında şüpheli Zaynal Abarakov'un babası polislikten ihraç edildi

Tunceli’de 5 Ocak 2020 tarihinden bu yana kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun dava dosyasında şüpheli sıfatıyla yer alan eski erkek arkadaşı Zaynal Abakarov’un üvey babası polis memuru Engin Yücel'in meslekten ihraç edildiği belirtildi.

Tunceli'de bir yılı aşkın süredir haber alınamayan üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku dosyasında şüpheli sıfatıyla yer alan eski erkek arkadaşı Zaynal Abarakov'un üvey babası olduğu belirtilen Engin Yücel, polislikten ihraç edildi.

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü ikincisi sınıf öğrencisi Gülistan Doku kaybolmuş, karada ve Uzunçayır Baraj Gölü’nde yapılan aramalarda bir sonuç elde edilememişti.

Dosyada şüpheli sıfatıyla yer alan Gülistan’ın eski erkek arkadaşı Zaynal Abarakov'un polis olan üvey babası Engin Yücel hakkında Doku’nun Ablası Aygül Doku ile ilgili gizli kalması gereken kişisel bilgileri sosyal medyadan ifşa ettiği gerekçesiyle Tunceli Valiliği tarafından idari soruşturma başlatılmıştı. İdari soruşturmanın tamamlanmasının ardından dosya, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildiği bildirildi.

Ayrıca sosyal medya hesaplarında yapılan inceleme ve araştırmalardan sonra Tunceli Valiliği’nin önerisi üzerine İçişleri Bakanlığı tarafından Zaynal Abarakov'un babası Engin Yücel, polislik mesleğinden ihraç edildi.

Öte yandan, meslekten ihraç edilen Engin Yücel'in Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi’yi 2018 yılında hayatını kaybeden eden polis memuru İsmail Hakkı Saraçoğlu hakkında da sosyal medya üzerinden olumlu ifadeler kullandığı ileri sürüldü.