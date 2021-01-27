MAK araştırması: Cumhur İttifakı yüzde 44.1, iki parti baraj altı

MAK Araştırma, 14 Ocak-26 Ocak tarihleri arasında yaptığı araştırmanın sonuçlarını yayınladı. Ankete göre MHP ve HDP barajı geçemiyor. Kararsızların oy oranı ise seçim barajını aşıyor.

MAK araştırma şirketi 2021’in ilk anket sonuçlarını açıkladı. Ankette gazeteci ve siyasilere yapılan saldırılar da soruldu.

Gazete Duvar'ın aktardığına göre saldırıya ilişkin katılımcıların yüzde 28’i ülkenin yeniden kardeş kavgasına sürüklenmesinden endişe duyduğunu belirtirken yüzde 41’i ise “Münferit olaylar” olarak yorumladı.

MAK DANIŞMANLIK OCAK 2021 TÜRKİYE GÜNDEM ARAŞTIRMASI RAPORU için Bkz.https://t.co/LOrECAenTk — MAK DANIŞMANLIK Center for Social Research (@DanismanlikMak) January 27, 2021

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HDP yüzde 8, MHP ise yüzde 7.7 oy ile baraj altında

"Yarın genel seçim olsa" başlığı altında hangi partiye oy verileceği de soruldu. AK Parti yüzde 32.2, CHP yüzde 22.5, İYİ Parti yüzde 12.3 oy alırken. HDP yüzde 8, MHP ise yüzde 7.7 oy ile baraj altında kaldı. Gelecek Partisi’nin yüzde 2.2, DEVA Partisi’nin ise yüzde 2 oy aldığı görüldü. Kararsızlar ise seçim barajını aşarak yüzde 10 çıktı.

Kararsızların oylarının dağıtılmasıyla AK Parti 35.6'ya, CHP yüzde 24.9'a İYİ Parti yüzde 13.6'ya yükseldi. HDP yüzde 8.9, MHP ise yüzde 8.5 ile yine baraj altında gözüktü.

Erken seçimi isteyenlerin oranı yüzde 49

Seçmenin yüzde 49’u erken seçim yapılması görüşünü bildirirken, erken seçime gerek olmadığını belirtenlerin oranı ise yüzde 41 olarak belirtildi. Seçmenin yüzde 10’u bu soruya yanıt vermekte kararsız kaldı.

Hayatınızdan ne kadar memnunsunuz?

"Bir bütün olarak düşünüldüğünde, hayatınızdan ne kadar memnunsunuz?" sorusuna ise çoğunluk 'Memnun değilim' diye yanıt verdi. Bu oran CHP’de yüzde 73, İYİ Parti’de yüzde 54 çıkarken MHP’ye oy verenlerin yüzde 11’i, AK Partililerin yüzde 14’ü hayatından memnun olmadığını söyledi. AK Parti ve MHP'lilerin yüzde 20'si bu soruya yanıt vermedi.

Biden döneminde ABD-Türkiye ilişkileri

Joe Biden döneminde ABD ile ilişkilerin nasıl olacağı konusundaki sorulara da yanıt veren katılımcıların yüzde 46'sı "Türkiye’nin aleyhine olumsuz gelişmeler olur" dedi.