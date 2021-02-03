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    Bahçeli: Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylara destek vermek, teröre destek vermektir

    © AA / Fatih Kurt
    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
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    Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolara destek veren CHP lideri Kılıçdaroğlu'na "Ya aklını peynir ekmekle yemiş ya da iradesini ve siyasetini terör örgütlerine rehin bırakmıştır" sözleriyle yüklenen MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Boğaziçi'ne destek vermek teröre destek vermektir" ifadelerini kullandı.

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Melih Bulu'nun istifa etmesi için eylem yapanları ve protestolarda gözaltına alınanları suçladı.

    Twitter hesabından açıklama yapan Bahçeli, "Boğaziçi Üniversitesi’nde Türkiye’nin sinir uçlarıyla oynanıyor. Bununla birlikte sabır ve tahammül kapasitesi test ediliyor. Üç beş şuursuz öğrenciyi paravan yapan terör örgütü mensupları ateşe körükle gidiyor. Eşkıyalar Boğaziçi’ne tutunarak ülkemize meydan okuyor" dedi.

    Melih Bulu
    © AA
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    "Öğrenci başka terörist başkadır" diyen Bahçeli, "Aynısı Boğaziçi Üniversitesi’nde olduğu gibi, bu ikisi birbirine karışırsa, yani teröristler öğrenci kisvesine ve kimliğine bürünürse ne huzur ne de sükûnet kalacaktır. Bu işin şakası yoktur. Ağırlaşan meselenin hafife alınacak tarafı yoktur" ifadesini kullandı.

    Bahçeli, "Aydınım diye geçinen zavallılar, sivil toplum kuruluş hüviyeti taşıyan fırsatçılar, demokrasi ve hukuk sınırları içinde siyaset yaptığını zanneden gafiller tarihi yanlıştadır. Boğaziçi Üniversitesi’ndeki olaylara destek vermek geldiğimiz bu aşamada teröre destek vermektir" görüşünü savundu.

    MHP lideri açıklamalarının devamında şunları söyledi:

    'Türkiye’nin böyle evlatları yoktur'

    • En son vuku bulan olaylarda 108 kişi emniyet güçlerimiz tarafından gözaltına alınmıştır. Bunlardan 101 kişinin söz konusu üniversiteyle ne bağı ne de bağlantısı vardır. Üstelik 79’u da DHKP-C ve TKP-ML örgüt üyesidir. Ne zamandır teröristler öğrenci olmuştur?
    • CHP Genel Başkanı, gözaltına alınan yasa dışı örgüt üyelerine 'Çocuklarımız, öğrencilerimiz ve Türkiye’nin evlatları' diyor. Kılıçdaroğlu ya aklını peynir ekmekle yemiş ya da iradesini ve siyasetini terör örgütlerine rehin bırakmıştır.
    • Türkiye’nin böyle evlatları yoktur. Çocuk veya öğrenci dedikleri vandaldır, barbardır, gözlerini kan ve nefret bürümüştür. Bu tip bayağı senaryoları çok gördük. Şiddet sahnelerini geçmişte çok yaşadık. Hiç kimse heveslenmesin, Türkiye terör diline teslim olmayacaktır.
    • Sırtlarını ajanlara, zalimlere ve karanlık çevrelere dayamış olanlar evlat değil başı ezilmesi gereken zehirli yılanlardır. Yasa dışı eylemleri diğer üniversitelere teşmil etmek için kuyruğa girenler bunun bedelini acıklı şekilde ödemelidir.
    • Boğaziçi Rektörü kayyım değil, meşru ve hukuki tasarrufla atanmış bilim insanımızdır. Sayın Rektör asla istifa etmemelidir. Eğer aksi olursa üniversiteler tümden yönetilemez hale gelecektir. Rektörlük binasını ablukaya almaya, Rektör odasını basmaya teşebbüs suçtur.

    'Üniversiteler terörün değil bilimin yuvasıdır'

    • Rektörümüz, öğretim üyeleri arasından başta Rektör Yardımcılığı olmak üzere münhal bulunan görevlere lazım gelen atamaları süratle yapmalıdır. Kabul etmeyen, yazılı talimata uymayanlar derhal üniversiteden uzaklaştırılmalıdır. Nitekim taviz verilirse sonuç vahim olacaktır.
    • Devletimizin yanındayız. Hükümetimizin arkasındayız. Kahraman polisimizin destekçisiyiz. Öğrenci ile teröristi tefrik edecek hem tecrübeye hem de ferasete sahibiz. Türkiye düşmanlarının maşalığına talip olanlar adaletin kızgın korunda erimeye terk edilmelidir.
    • Toplumsal barış ve huzur ortamımızı iç ve dış ayakları olan bir proje kapsamında bozmak için çalışanlara ne devletimiz ne de milletimiz müsaade edecektir. Herkes aklını başına alsın. Boğaziçi’nden bir Gezi veya 6-8 Ekim olayları ya da 15 Temmuz’un bir türevi çıkamayacaktır.
    • 1970’li yılların başında 'Boykot da bir işgal de bir' diyen meşhur devlet ve siyaset adamı hala hafıza kayıtlarımızda mahfuzdur. Sonrasında ise nelerin yaşandığı, nasıl bir felaket tablosunun ortaya çıktığı unutulmamıştır. Türkiye geriye sarmayacak, eskiye dönmeyecektir. Üniversiteler terörün değil bilimin yuvasıdır. Böyle de kalacaktır.
    Etiketler:
    Türkiye, Gezi Parkı eylemleri, Terörist, Melih Bulu, Kemal Kılıçdaroğlu, CHP, Protesto, Boğaziçi Üniversitesi, Devlet Bahçeli, MHP
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