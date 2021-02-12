Yeni Anayasa: Hukukçular ikiye bölündü

Sputnik’in sorularını yanıtlayan Prof. Dr. Hasan İşgüzar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çıkışını doğru bulduğunu ifade ediyor ve Türkiye’nin “çok acil sivil bir anayasaya ihtiyacı olduğunu” savunuyor.

İşgüzar, “Günümüzde sivil bir yönetimin başımızda olmasını bir şans bilerek, tamamen sivil ve insan haklarına dayalı yeni bir anayasa ve buna uygun kanunların yapılması ihtiyaçtır. Özellikle toplumsal huzur ve barış için adalet şarttır. Yeni bir anayasa ile darbenin yolunun mutlaka kapanması gerekiyor” diyor.

Mevcut anayasanın düzenlemelere rağmen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile uyumlu olmadığını belirten İşgüzar, “En üst norm olan anayasanın bütün kanunların üstünde olması gereklidir. Onun için Türkiye’de çok önemli ve büyük bir hukuk reformuna başta anayasa olmak üzere ihtiyaç var” diye konuşuyor.

‘Yeni bir cumhuriyet yaratmaya çalışıyorlar’

Eski İstanbul Barosu Başkanı Turgut Kazan da demokratik, sivil bir anayasa yapmanın gerektiğini savunuyor. Ancak Kazan’a göre, “Kontrolün bulunduğu, saydamlığın olduğu, parlamentonun güçlendirildiği ve kuvvetler ayrılığının gerçekleştirildiği bir anayasa yapılmalı.”

Kazan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “yeni anayasa” çıkışına da “Cumhur İttifakı için 50+1 hayal olmaya başladı. İktidar, Millet İttifakı’nda çatlak yaratmak için AKP’ye oy vermeyen kesimi nasıl yanlarına çekebileceklerinin arayışı içinde” diyerek eleştiriyor.

Kazan, Ayasofya'nın başimamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın’ın, “laikliğin yeni anayasada yer almamasına yönelik” çağrısı için de “Bu çağrı, onların yeni anayasa arayışının bayrağıdır. Yeni bir cumhuriyet yaratmaya çalışıyorlar” iddiasında bulunuyor.